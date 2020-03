Empleados municipales repararon un equipo compactador

El compactador salió de circulación el martes pasado. Los repuestos había que traerlos de otra provincia. Personal municipal logró reparar el equipo y volverá a la calle la próxima semana.

En medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el pasado martes dejó de funcionar el equipo compactador de uno de los camiones que realiza el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos. “Como la gente tira escombros, fierros y cosas duras en los contenedores que muchas veces no se ve, y que además está prohibido, los cilindros de los compactadores se terminan rompiendo” explicaron las autoridades de la Coordinación General de Servicios Públicos.

Atento a que los repuestos provienen de Córdoba y, al no haber transporte, se hace prácticamente imposible repararlo, por lo que personal municipal decidió desarmar el equipo y tratar de repararlo en la ciudad con los elementos que se encuentran a su alcance.

En este sentido, el pasado viernes iniciaron las tareas y con apoyo de un tornero amigo pudieron reparar el cilindro. “Personal de talleres que trabaja en la parte mecánica, decidieron desarmar el camión y ver que podían hacer. Trabajaron todo el día y la noche sin parar y este sábado me comunicaron que habían encontrado la solución. Si todo marcha bien el martes o miércoles volverá a la circulación” subrayó Jorge Urquiza, Coordinador General de Servicios Generales de la Municipalidad, agregando que choferes y mecánicos trabajarán todo este fin de semana largo para solucionar el inconveniente mecánico. Se dejó en claro que la recolección es normal durante estos días.

“Hay muchas personas que trabajan en silencio y en todas las áreas municipales solucionando muchos problemas” dijo en otro pasaje Urquiza destacando también el trabajo de áreas como Salud, recolección de residuos, Guardia Urbana, cooperativas, y las oficinas del municipio que permiten dar continuidad a todo el mecanismo administrativo por estos días.

Por último Urquiza añadió que con este equipo reparado se volverá a contar con los nueve camiones recolectores que posee la comuna, y realizar con normalidad los 18 servicios diarios de recolección de residuos.