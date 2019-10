Emocionante presentación de “Down para Arriba”

Fue el viernes por la noche en la Casa del Bicentenario, con la presencia del actor Gustavo Garzón quien es director de esta película documental que está inspirada en el curso de teatro “Sin Drama de Down” del profesor Juan Laso. En ella participan jóvenes con Síndrome de Down del taller, incluyendo a Juan y Mariano, los mellizos de hijos del actor Garzón y Alicia Zanca, ya fallecida.

Además, anteriormente a la función, los chicos y chicas de la Asociación Síndrome de Down “No Me Olvides” presentaron la obra “Sucesos”.

Fue una noche especial, cargada de emoción e inclusión, a sala llena, recordando que si bien la entrada era libre y gratuita, había una urna para colaborar con la Asociación.