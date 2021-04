El Senado convirtió en ley la capacitación obligatoria en género en las entidades deportivas de la provincia

La norma aprobada, que viene de la Cámara de Diputados, establece que sean obligatorias las capacitaciones en temáticas de género y violencia contra las mujeres para la totalidad de autoridades y personal que se desempeñe en las entidades deportivas de la provincia.

La Cámara alta celebró este miércoles la tercera sesión ordinaria del 142º período legislativo. El encuentro, presidido por la vicegobernadora y presidenta del Senado, Laura Stratta, se desarrolló en el recinto de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, para poder garantizar el distanciamiento necesario en el marco de las medidas de prevención por el Covid-19.

Durante el debate legislativo, las y los senadores aprobaron el proyecto de ley de autoría del diputado Ángel Giano y de las diputadas Mariana Farfán, Silvia del Carmen Moreno, Estefanía Cora, Carina Ramos, Carmen Toller y Paola Rubattino en revisión, por el que se establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, conforme las disposiciones de la Ley Nacional Nº 27.499 (Ley Micaela) y Ley provincial Nº 10.768, para la totalidad de autoridades y personal que se desempeñe en las entidades deportivas de la provincia. Expediente Nº 24.398.

Entre otras iniciativas, se dio tratamiento al proyecto de ley de autoría de la senadora Claudia Gieco (Diamante- Frente Justicialista) por el que se instituye el 13 de marzo de cada año, como el “Día del Trabajador y Trabajador Esencial”. Expediente Nº 13.895.

En la sesión de este miércoles se aprobó el proyecto de ley de autoría de la diputada Stefanía Cora y del diputado Juan Pablo Cosso en revisión, por el que se instituye el día 21 de mayo como Día de los/as afroentrerrianos/as y la Cultura afrolitoraleña, en conmemoración de María Francisca Lencinas, primera afroentrerriana registrada por los documentos escritos conservados en la provincia de Entre Ríos. Expediente Nº 24.292.

Sobre tablas

Las y los senadores aprobaron sobre tablas los siguientes proyectos:

La iniciativa de ley de autoría del diputado Sergio Castrillón y de los diputados Juan Manuel Huss, Julio Solanas, Leonardo Silva, Mariano Rebord y José María Kramer y de las diputadas Carina Ramos, Silvia del Carmen Moreno, Mariana Farfán y Vanesa Castillo en revisión, por el que la provincia adhiere a la Ley Nacional Nº 27.411. Convenio sobre Ciberdelito del Consejo de Europa, adoptado en la ciudad de Budapest (Hungría) el 23 de noviembre de 2001-. (Nº 19.885 M.E.). Expediente Nº 24.747

El proyecto de Ley de autoría del diputado Ángel Giano en revisión, por el que se autoriza al Superior Gobierno de Entre Ríos a aceptar el ofrecimiento de donación formulada por el Municipio de la ciudad de Concordia, del inmueble con destino al establecimiento Educativo “Escuela Nº 53 San Martín”. (Nº 19.875 M.E.) Expediente Nº 24.755.

El proyecto de ley de autoría de la diputada Carina Ramos y de los diputados Juan Pablo Cosso, Julián Maneiro y Esteban Vitor en revisión, por el que se modifica el Artículo 159º de la Ley Nº 10.027- Orgánica de Municipios-.(Nº 19.884 M.E.). Expediente Nº 24.756.

El proyecto de ley de autoría de la diputada Vanesa Castillo en revisión, por el que la provincia adhiere en todo sus términos a la Ley Nacional Nº 26.691- que declara sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, durante el terrorismo de Estado ejercido en el país desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983-. (Nº 19.886 M.E.). Expediente Nº 24.767.

El proyecto de ley de autoría de la diputada Silvia Moreno en revisión, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia a aceptar el ofrecimiento de donación formulado por la Municipalidad de San José de Feliciano, de un terreno para la construcción de la Comisaría de la Mujer y la Familia. Expediente N°24646.

Homenajes

Al turno de los homenajes, la senadora Gieco rindió homenaje a los combatientes de Malvinas y especialmente a las mujeres que participaron de la gesta cumpliendo el rol de enfermeras.