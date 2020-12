El proyecto local “Concepción de Programadores” fue seleccionado para un prestigioso premio a nivel nacional

Se trata del proyecto “Concepción de Programadores”, que fue seleccionado para la terna de los “Premios Sadosky” de la Cámara de la Industria del Software de Argentina (CESSI); que son considerados los más prestigiosos del sector a nivel nacional. El proyecto se desarrolló junto a la Municipalidad de Concepción del Uruguay, la UTN local y la firma Bombieri responsable de presentar el proyecto.

El próximo 16 de diciembre desde las 17, se llevará adelante la entrega de los Premios Sadosky, de la Cámara de la Industria del Software de Argentina (CESSI). Allí galardonan a los proyectos más destacados a nivel nacional dentro de la industria del software, dentro de los que se encuentra “Concepción de Programadores”, iniciativa que se desarrolló de manera conjunta entre Bombieri, la Facultad Regional Concepción del Uruguay (FRCU) de la UTN y la Municipalidad de Concepción del Uruguay que contribuyó al desarrollo de dicho proyecto local, cuyo objetivo fue capacitar de manera gratuita en programación a mayores de 18 años que quisieran acceder al curso.

El proyecto, que demandó meses de trabajo y se desarrolló en conjunto entre los organizadores, y que convocó a más de 530 personas de distintos puntos del país, fue seleccionado para la categoría Industria- Proyecto Asociativo de Innovación, por su destacado criterio y desarrollo.

En este sentido, Mirco Bombieri, fundador y director de la empresa Bombieri expresó: “Ser finalistas de los premios Sadosky 2020 es un privilegio enorme para nosotros y lo consideramos todo un éxito, ya que se trata de un premio de relevancia nacional que galardonan personas, empresas y organizaciones que contribuyan al crecimiento de la tecnología de la información en la Argentina”.

“El proyecto fue el resultado de cruzar una idea entre los tres actores promotores de la misma: El Presidente Municipal Martín Oliva, el Decano de la UTN Regional Concepción del Uruguay Martín Herlax y yo. Coincidimos en aportar cada uno los recursos de su ámbito y obtener un resultado que sea conveniente para todos, un caso práctico del conocido modelo “win-win”. La idea del proyecto se gestó en 2019 y a inicios de este año comenzamos a hablar para hacerlo y por los sucesos conocidos lo terminamos postergando hasta el mes de julio, que fue cuando finalmente decidimos ejecutarlo”, resaltó.

Por último señaló: “Lo más destacable que brinda ser finalista de un premio de tal envergadura es la visibilidad. Permite mostrar el trabajo que realizamos, articulado entre empresa-gobierno-universidad, en una ciudad del interior, y no me refiero tanto a la individualidad de cada organización, sino más bien a que permite mostrarnos hacia todo el país como un polo tecnológico de referencia. Concepción del Uruguay es un punto estratégico en varios sentidos, por ejemplo, en lo educativo con más de 100 carreras para estudiar, de aquí egresan profesionales reconocidos en múltiples ámbitos. Y en particular de la Industria del conocimiento la ciudad es muy fuerte, se emplean a más de 250 personas de forma directa en relación de dependencias, otros tantos emprendedores o consultores independientes, contamos con empresas exportadoras de servicios y un potencial enorme si miramos hacia el futuro en esta materia”.

“Sin dudas, capacitar en programación es una acción que debemos considerar de base para el futuro productivo de la región”, concluyó.

El rol universitario

Por otra parte, el decano de la FRCU de UTN Martín Herlax, también celebró este reconocimiento: “Para la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la UTN es un reconocimiento importante, dada la experiencia en conjunto con la empresa Bombieri en el proyecto “Concepción de Programadores”. Siempre resaltamos desde la gestión la importancia del trabajo con la comunidad, tanto con empresas privadas como con el sector público”.

“Varias áreas de la Facultad se comprometieron y brindaron su apoyo. Así fue como se cumplió con el compromiso asumido, con una tarea integrada a través de la labor conjunta de varias Secretarías. Por lo que considero que es doblemente valiosa la experiencia vivida, máxime en un contexto adverso como el que estamos atravesando”, señaló.

Concepción de Programadores

La iniciativa nació de la articulación entre Municipio de Concepción del Uruguay, UTN Facultad Regional Concepción del Uruguay y la empresa de software Bombieri, para fomentar el aprendizaje de programación en la sociedad y brindar acceso a nuevas oportunidades laborales en el sector TIC.

Desde la Municipalidad de Concepción del Uruguay se busca fortalecer el ecosistema único en la región, donde conviven más de 25 empresas y se emplean más de 250 personas relacionadas al software; sin contar aquellos que se capacitan y deciden ir a vivir a otras localidades. Asimismo, el sector vive una demanda creciente en todo el mundo desde hace años, con infinidad de ofertas laborales a diario.

Esta iniciativa impulsada por el Presidente Municipal Martín Oliva, al igual que otras vinculadas al sector informático-tecnológico-educativo, buscó plantar una semilla que despierte el interés de nuevas personas en el ámbito de la programación, que descubran este amplio y maravilloso mundo de oportunidades, para que puedan continuar desarrollando sus habilidades y prontamente formar parte de la fuerza laboral.