EL MUNICIPIO RECUERDA QUE LIMPIAR Y MANTENER LIMPIOS LOS TERRENOS ES UNA OBLIGACIÓN DE LOS PROPIETARIOS, EVITE MULTAS

La limpieza y el cuidado de los diferentes sectores de la ciudad es un compromiso de todos, de los ciudadanos realizando el mantenimiento de sus espacios y del Municipio trabajando para el cumplimiento de ordenanzas vigentes. Constantemente se reciben solicitudes y referencias acerca de terrenos descuidados de carácter privado. Es en estos que se enfoca la Secretaría de Producción y Ambiente, y la Dirección de Espacios Verdes, trabajando en el control y notificación a los distintos propietarios que no cumplan con lo requerido en cuanto a las condiciones de sus terrenos. Así mismo se prosigue con los pasos correspondientes en caso de no ver acciones de mejoras por parte del notificado, en los plazos establecidos. Se pide la cooperación de los vecinos en el cuidado de sus terrenos, la cual es importante no solo por una cuestión estética sino que también para evitar enfermedades. A su vez, se solicita que los reclamos y/o consultas se realicen por los medios disponibles tanto telefónicamente al 481141, 15473012, o mediante la plataforma web de la página www.basavilbaso.gob.ar (link GESTION AL CIUDADANO), de este modo se registrarán la solicitudes y las tareas se realizaran ordenadamente en beneficio de los vecinos de la ciudad.