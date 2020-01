El municipio lanzó una campaña de concientización y comienzan las fumigaciones

Llegan las altas temperaturas y vuelven los mosquitos por ello desde el Municipio comienzan las tareas de fumigación en toda la ciudad. Las primeras ya se realizaron en el Balneario Municipal, debido al gran caudal de visitantes que acuden a las playas, en tanto desde Obras públicas esperan la próxima semana para iniciar con los trabajos en todos los sectores de San José.

“Se realizará fumigación en diferentes puntos; Cuenca Rivadavia, Cuenca Malvinas y la zona del barrio El Brillante es donde existen más posibilidades de reproducción de mosquitos por eso estamos esperando desde provincia una habilitación de la máquina fumigadora municipal para empezar con las tareas en toda la ciudad”, destacó Aldo Follonier y comentó que los trabajos son coordinados también por el área de Ambiente municipal.

Paralelamente, si bien las tareas de fumigación son una de las dos acciones centrales para la prevención del Dengue, zika y chikungunya, realizando pequeñas acciones cotidianas podemos evitar la reproducción de los mosquitos que transmiten estos virus, por eso el Municipio inició una campaña de concientización para cooperar y prevenir posibles casos. En esta línea, la transmisión de la enfermedad se da cuando la hembra del Aedes aegypti se alimenta con sangre de una persona enferma y luego pica a otra persona sana. La enfermedad no se transmite directamente de una persona a otra; es decir: sin mosquito no hay enfermedad.

Si impedimos la reproducción de mosquitos, prevenimos el Dengue

• El Mosquito Aedes Aegypti habita en el interior de las viviendas y sus alrededores.

• Es combatido con insecticidas y repelentes.

• Si no hay agua acumulada no puede reproducirse.

• Se reproduce en natatorios públicos o domiciliarios.

• No existe tratamiento específico ni vacunas efectivas para el Dengue.