El Municipio arreglo una perdida de agua en el barrio El Turf

El pasado jueves, se arreglo una importante perdida de agua. Se trata de uno de los trabajos mas que la Coordinacion de Servicios Sanitarios realiza a diario en la ciudad.

“Todo el tiempo se estan recibiendo reclamos de urgencia” destacaron desde el telefono de Reclamos que por estos dias atiende en el 15 405448 y solo para urgencias vinculadas a roturas de canos de agua y cloacas o para coordinar la limpieza de espacios publicos como puede ser el corte de pasto.

Entre los reclamos que mas se destacan a diario son las perdidas de agua y en este sentido destacar que existen perdidas infimas y perdidas importantes, como lo ocurrido en el Barrio el Turf en la manzana C donde personal municipal se dispuso a trabajar todo el dia para solucionar el inconveniente que se vio agravado por cruzar alli la instalacion de gas, y por existir un sinfin de raices de arboles entre otras conexiones.

“Es para destacar. Las diferentes guardias trabajan durante el horario que sea necesario para solucionar los problemas y epocas de cuarentena las guardias son reducidas. Sabemos cuando comenzamos a trabajar, pero no sabemos cuando culminamos” destaco el ingeniero Fernando Lescano, coordinador de Servicios Sanitarios de la Municipalidad, quien destaco la labor de los trabajadores en tiempos de cuarentena.

De esta manera una vez mas se pone de relieve la accion de los trabajadores municipales que deben acudir a las emergencias como ya ocurrio dias pasados en barrios como el 150 viviendas o en el 90 viviendas, donde tambien existieron roturas y cortes de energia en las estaciones de rebombeo que debieron solucionarse de inmediato.

Mas servicios

Por otro lado, la municipalidad posee distintos sectores activos las 24 horas como el caso de una cuadrilla especial de higiene urbana, que a pesar de los pedidos y recomendaciones sobre no arrojar escombros, ramas, basura, y demas desechos en lugares no habilitados, lamentablemente se registran estos acontecimientos que generan malestar en los vecinos ya que no se pueden limpiar de manera inmediata por la reduccion de horarios y de personas trabajando. En este sentido, si algun vecino observa hechos similares, se solicita lo puedan denunciar en Guardia Urbana, al telefono 103 y en el celular antes senalado de Reclamos que tambien recibe mensajes de texto, whatsaap y audios.