El Ministro Trotta autorizó los fondos para construir la Escuela Técnica N° 3 Miguel Ángel Marsiglia

El anuncio lo hizo el propio Ministro de Educación de la Nación, en un acto realizado en la capital provincial, al que fue invitado el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva. La flamante escuela se ubica en Villa Las Lomas Sur y tendrá capacidad para 400 estudiantes de la zona.

A las 10 de la mañana de este viernes, llegó a la ciudad de Paraná, el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, para firmar el convenio con el gobernador Gustavo Bordet que permitirá dar inicio a importantes obras de infraestructura escolar y retomar las que fueron paralizadas en el anterior gobierno nacional.

Las obras corresponden a las escuelas de educación Técnica Nº 3, Dr. Miguel Ángel Marsiglia, de Concepción del Uruguay; la técnica Nº 4, Pablo Roberto Broese, de Larroque; la de educación Agrotécnica Nº 15, Manuel Antequeda, de Colonia San Carlos en el departamento La Paz; la conclusión de la obra en curso de la escuela de educación técnica Nº 100, Puerto Nuevo, de Paraná; y el inicio de los trámites para la licitación de la obra de la escuela de educación técnica Nº 1, Dr. Luis Mac Kay, de la ciudad de Gualeguay. Los fondos destinados por el gobierno nacional para encarar las obras en estos cinco establecimientos, rondan los 440 millones de pesos.

En Concepción de Uruguay

El Dr. Martín Oliva, fue invitado para participar de esta importante ceremonia, recibiendo la noticia del mismo Ministro de Educación de la Nación y del Gobernador Gustavo Bordet quien acompañó el pedido del Presidente Municipal, para impulsar el reinicio de las obras encaradas en la Escuela de Educación Técnica N° 3, cuyo edificio, fue anunciado en octubre del 2017 y paralizado prácticamente un año y medio después.

Al término del acto, el intendente Oliva, expresó su beneplácito por la gran noticia. “Anoche recibimos la invitación para participar de este acto y de esta gran noticia. Se trata de un establecimiento educativo que permitirá a una gran barriada de Concepción del Uruguay, contar finalmente con una escuela de primer nivel en cuanto a las características edilicias que posee el proyecto. Estamos muy contentos y agradecidos porque el Gobernador Bordet, acompañó de inmediato nuestro pedido e inició las gestiones para que este sueño finalmente se cumpla. Estamos hablando de educación, por eso significa una gran noticia y una inmensa alegría para todos los uruguayenses” expresó el titular del Departamento Ejecutivo Municipal.

La obra

El ex Centro de Formación Profesional N° 1 – Hoy, Escuela de Educación Técnica N° 3 Miguel Ángel Marsiglia – se originó en la ex Escuela de Aprendices pero las condiciones edilicias actuales no resultan adecuadas para el desarrollo del proceso de enseñanza, por lo cual la matrícula actual es de sólo 88 alumnos, en tanto el nuevo edificio tendrá capacidad para 400 estudiantes. Sus bases fueron construidas en el barrio Villa Las Lomas Sur en el límite con Colonia Perfección Sur, “sector históricamente habitado pero al que se sumaron en los últimos años, alrededor de mil viviendas, de modo tal que se trata de un lugar clave para el desarrollo de la educación en todos sus conceptos.

El edificio; que lleva el nombre del reconocido uruguayense, abogado y doctor en leyes, primer Rector de la UNER designado en 1973, miembro del Superior Tribunal de Justicia, impulsor del Consejo de la Magistratura, y uno de los notables más reconocidos en la historia argentina de los últimos años, “Miguel Ángel Marsiglia”, ya lleva ejecutado entre un 25 y un 30 por ciento aproximadamente. Contará con dos plantas que incluirán aulas, talleres, oficina técnica, laboratorios y depósitos, Salón de Usos Múltiples, playón deportivo, biblioteca, área para Centro de Estudiantes, sala de proyecto, entre otros sectores.

La oferta educativa

Una vez habilitado el nuevo edificio, la oferta educativa será de Técnico en Automotores y Formación Profesional de Auxiliar en Instalaciones Eléctricas; Herrero; Auxiliar Carpintero; Mecánico de automotores de combustión interna; Mecánico de transmisiones; Mecánico en sistema de suspensión y dirección del automotor.

Además se dictará una formación superior no universitaria de Técnico Superior en Mantenimiento Industrial.