El Mes de la Inclusión cerró con una peña folclórica en Colón

Con música en vivo y baile culminaron las actividades del programa organizado por el Área Municipal de Asistencia a Personas con Discapacidad

Como estaba previsto, el pasado viernes 22 de octubre cerraron las actividades en el marco del programa por el Mes de la Inclusión que llevó a cabo el Área de Asistencia a las Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Colón.

Junto al equipo del área, Desarrollo Comunitario, Área Joven y otras del Municipio, se organizó una peña folclórica en la explanada del puerto con la participación de Hernán Paz, el ballet de la Asociación No me Olvides y el artista no vidente Fabián Galarraga de Concepción del Uruguay.

El evento contó con un muy buen marco de vecinos y familias de la Ciudad que acompañaron la peña. Cabe recordar que durante este mes se realizaron distintas actividades como un circuito en braille en el bajo termas para reconocer especies autóctonas, una barrileteada inclusiva en el día del bastón blanco, jornadas de concientización en escuelas de Colón y la presentación en vivo de los Seres Vibrantes.