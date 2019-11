El “Hot Rod” vuelve a convocar a multitudes en la ex estación

Alrededor de 300 autos participan del encuentro con expositores, juegos y destrezas. También hay puestos de venta y shows en vivo

Una vez más la ciudad de San José es sede, este año 2019, del encuentro de Hot Rod que ya va por su octava edición. Autos modificados, clásicos, rat rods y hot rods, hacen el deleite de los fanáticos y amantes de los fierros, en el predio multieventos de la ciudad. La ex estación convocó durante tres días a muchísimo público que durante todo el día pudo disfrutar tanto de la exposición de autos como así también de juegos y destrezas, además de espectáculos musicales. Si bien no se abona la entrada como es tradición, la organización pedía alimentos no perecederos para colaborar con instituciones locales.

Cabe recordar que como cada año el evento se realiza junto a la municipalidad que cede el espacio pero además colabora con la logística y gastos de organización.