El ex Ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, disertará en Concepción del Uruguay

El ex ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, estará el próximo lunes 7 de octubre disertando sobre “Trabajo, empleo y seguridad social”, en el marco de la campaña electoral nacional que lleva adelante el Frente de Todos de Concepción del Uruguay. El ex ministro disertará junto a la ex Presidenta municipal de Paraná y candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Blanca Osuna. La actividad tendrá lugar a las 20, en el salón de Apinta, 8 de junio 1.890.

El encuentro es abierto a toda la comunidad, con una charla que buscará indagar sobre aspectos de la actualidad, pero poniendo especial acento y énfasis en aquellos temas que enriquecen el espíritu y amplían el horizonte en torno a la temática “Trabajo, empleo y seguridad social”.

Carlos Tomada fue Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación durante 12 años. Fue nombrado en su cargo por el presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y nuevamente por la presidenta Cristina Fernández en sus dos mandatos (2007-2015). Actualmente es el jefe de Bloque del Frente para la Victoria (FPV) en la Legislatura porteña. Dirige el Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD), de la Universidad Nacional de San Martín – UNSAM. Hace más de 40 años está vinculado al área de las Relaciones del Trabajo como consultor sindical, investigador, funcionario y docente universitario.

Conferencia de prensa

Previo a la disertación de Carlos Tomada ante el público, se realizará una conferencia de prensa en el mismo salón de APINTA a las 19. De este encuentro con la prensa, participarán además del ex Ministro de Trabajo, la candidata a diputada nacional Blanca Osuna, el Intendente José Lauritto, el intendente electo Martín Oliva y el Diputado Provincial Marcelo Bisogni. Se invita a todos los medios de prensa y periodistas a participar de la misma.