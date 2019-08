EL ENDURO EXTREMO SE HIZO PRESENTE EN VILLAGUAY!!

«VILLAGUAY CON NUEVO CIRCUITO SE SUMÓ AL CALENDARIO DEL “TORNEO ENTRE RIOS Y BARRANCAS “ CON EXELENTE CLIMA LUEGO DE POSTERGAR POR LLUVIA EL FIN DE SEMANA ANTERIOR ESTA VEZ SE CONCRETÓ EL ESPERADO RETORNO. UN TRAZADO ENTRETENIDO DE 17 MINUTOS LA VUELTA QUE FUE MEJORANDO CON EL PASO DE LAS MOTOS PERMITIÓ VIVIR UN LINDO ESPECTÁCULO AUN CON DISCRETO PARQUE DE MOTOS. SE NOTO LA AUSENCIA DE PILOTOS DE SENIORS POR LO QUE SE LUCIERON LOS JUNIORS OPEN. EN APRETADA LUCHA MAXIMILIANO VERGA SE LLEVÓ LA GENERAL SEGUIDO POR NICOLAS RAMIREZ . EN MASTER “A” SE IMPUSO MARCELO RETAMAR, EN MASTER “B” LOGRÓ EL UNO GUSTAVO STURZ Y EN MASTER “C” ESTEBAN YUSKOWICH. PARA DESTACAR EL NUMEROSO PUBLICO DISFRUTANDO DEL EVENTO , DOS SUPER PRIME TIENE ESTE CIRCUITO CON CABECERA EN EL KARTÓDROMO MUNICIPAL DONDE SE INSTALÓ UNA CÓMODA TRIBUNA PARA LOS AFICIONADOS ”… LA MUNICIPALIDAD DE VILLAGUAY TRABAJÓ IMPECABLE A TRAVÉS DE LA DIRECIÓN DE DEPORTES JUNTO A LA “PEÑA VILLAGUAY ENDURO “ PARA CONCRETAR ESTE EVENTO …….

La cuarta cita del año del Enduro Extremo 2019 se hizo esperar y significó el regreso a la Ciudad de Villaguay con buena convocatoria de público a pesar del frio y un nuevo circuito muy entretenido y exigente con tramos en monte nativo, cruces de arroyos y zanjas y dos atractivos Super Prime con puente, trocos, autos, barro,etc. Que sirvió para hilvanar un dibujo de casi 8 kmts. la vuelta que resultaron del agrado de todos los participantes . El evento fue organizado por la Peña Villaguay Enduro y la Municipalidad de Villaguay y Fiscalizado por APEMA. . Los restantes ganadores resultaron: Osvaldo Romero de Paraná en Promocional, en la Enduro Calle hasta 280cc. Cristian Frene de C. del Uruguay, en la Juniors Limitada se impuso Diego Wagner de Aldea Protestante. Victoria de Flavio Crespo de Gualeguay en la Enduro Calle Mayores de 40 años y Cristian Hildebrandt de Durazno en Calle hasta 150 cc.-

En dos semanas se viene la próxima fecha ( 5ta.) los días 17 y 18 de Agosto con uno de los clásicos del Enduro Extremo :Puerto Yeruá , que seguramente va presentar novedades en lo que respecta al trazado del circuito, confirmado el cambio de cabecera que estará ubicada frente a la cancha del Club Atlético Puerto Yeruá, y seguir apostando a mejorar año tras año en organización, en trazado, en atención a los visitantes y en definitiva para hacer del enduro una gran fiesta deportiva y compartirla en familia. Ya se trabaja desde la Municipalidad para recibir a los mejores Enduristas de la Region y alentarlos con entusiasmo. Nos vemos el 17 y 18 de Agosto en Puerto Yeruá…

RESULTADOS GENERALES –4ta. FECHA – 4 DE AGOSTO DE 2019 EN VILLAGUAY – Circuito: “EL MANGA ”.-( Kartódromo Municipal y campos vecinos.-)

ORGANIZÓ: ”Peña Villaguay Enduro“ y Municipalidad de Villaguay .-

Fiscalizó : APEMA



CAT. JUNIORS OPEN

1º- Maximiliano Verga- Col. Elia- KTM 250

2º- Nicolas Ramirez- Paranà- YZ YZ 125

3º- Gerardo Battisti- Segui- KTM 200

4º- Ignacio Brucoli- CA.BA.- Beta 300

CAT. MASTERS A

1º- Marcelo Retamal- Paraná- YZ 250

2º- Cristian González- Colòn – RVM 250

3º- José Lozano- Escobar- Beta 300

CAT. MASTERS B

1º- Gustavo Sturtz- Urdinarrain- CRF 250

2º- Carlos Silvestre – Paraná- YZ 250

3º- Mariano Vilos- Escobar-Bs. As.- Beta 300

MASTERS ¨C¨

1º- Esteban Yuskowich –Paraná- KXF 450

2º- Silvio Varni – Merlo-Bs.As- Beta 300

3º- Adrián Cruz – San Fernando- Beta 300

JUNIORS LIMITADA.-

1º- Diego Wagner- Aldea Protestante – YZ 125

2- Facundo Luggren- Villaguay – KXF 250

3º- Federico Rodriguez- Concordia YZF 250

4º- Alejandro Felli- Santa Fé –WR 450

5º- Rodrigo Velazquez-Villaguay –KTM 450

CAT. PROMOCIONAL.-

1º- Osvaldo Romero- Paraná- YZ 250

2º- Matías Zatti- Viale- Honda Tornado

3º- Martín Usseglio- Tigre-Bs.As- Beta 350

4º- Tomás Barcia- Gualeguaychú –YZ 250

5º- Andrés Bignotti- Concordia- Beta 300

6º- Leonardo Zeballos –Paraná –CRF 450

7º- Tomas Rey Estrada- Buenos Aires- CR 250

8º- Gustavo Martínez –Paraná –XTZ 250

9º- Gabriel Colman – Paraná – XR 250

N/C-Diego Bozzolo- Concordia- KTM 350

N/C-Carlos Castro – Paraná –Honda Tornado

N/C- Jorge Casadey- R. del Tala

ENDURO CALLE HASTA 280 cc.-

1º- Cristian Frene- C. del Uruguay- Tornado 250

2º- Emanuel Benítez- C. del Uruguay- TTR 230

3º- David González –Gualeguaychu- Honda Rally

4º- Juan Ignacio Goñi- C. del Uruguay- Tornado 250

5º- Nicolás Gómez- Gualeguaychu- RVM 250

6º- Martín Ferrado- Gualeguaychu- GRF 250

ENDURO CALLE HASTA 280 cc. MAYORES-

1º- Flavio Crespo- Gualeguay- Tornado 250

2º- Gustavo Magne- Col. Elia- Beta 200

3º- Walter Sánchez- Paraná- Tornado 250

4º- Martin Benitez- C. del Uruguay- TTR 230

5º- José Verga- Colonia Elia- TTR 230

N/C – Javier Gauna –Gualeguaychú

CAT. ENDURO CALLE HASTA 150

1º- Cristian Hildebrandt –Durazno – XLR 125

PROXIMAS FECHAS: ENDURO EXTREMO :

17 Y 18 DE Agosto : Puerto Yeruá – (5ta. fecha)

21 y 22 de Septiembre : Gualeguay –(6ta. fecha) Carrera Especial.-

12 y 13 de Octubre : (7ma. Fecha).

10 ó 24 de Noviembre ; Diamante (Premio Coronación) Carrera Especial.-

Próximas Fechas ENDUROCROSS:

24 y 25 de Agosto : María Grande (5ta. Fecha).-

14 y 15 de Septiembre: Rosario del Tala –(6ta. fecha)

19 y 20 de Octubre: (7ma. Fecha).-

10 ò 24 de Noviembre: Premio Coronacion,.