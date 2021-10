El Embajador de Suiza en Argentina fue recibido en el Molino Forclaz

El Intendente de Colón José Luis Walser destacó la visita del diplomático y aseguró que se trabajará en seguir fortaleciendo los lazos con Suiza

El Embajador de Suiza en Argentina Heinrich Schellenberg, fue recibido en el Museo Provincial y Monumento Nacional Molino Forclaz, por una comitiva encabezada por el Intendente de Colón José Luis Walser, autoridades y alumnos del Centro Valesano de Colón, la Asociación de Amigos del Molino Forclaz y concejales. Estuvieron presentes el Intendente de San José Gustavo Bastián, Ciudad donde el embajador participó de actividades oficiales en el Museo, el diputado Mariano Rebord, el director de Formación y Diversidad Cultural Federico Prieto, el Director del Museo Provincial Molino Forclaz Juan Carlos Juet y funcionarios municipales.

Tras la recepción y bienvenida, se invitó a compartir la emotiva visita guiada teatralizada por el Molino Forclaz, contando la historia de Juan, su constructor, y de su familia. Luego el director del Museo dio la bienvenida a las autoridades.

También se realizó el intercambio de presentes y el Intendente José Luis Walser dirigió unas palabras: “Este es el ícono de los valores que traían nuestros abuelos cuando vinieron a esta tierra, de la cultura del trabajo, de hacer todo con esfuerzo, que todavía está muy fuerte en nuestras familias” afirmó José Luis Walser al recibir al embajador.

Sobre los inmigrantes, el Intendente agregó: “Han sido la guía del desarrollo de toda esta zona, de Colón, de San José, han marcado un camino que está basado en los valores, que ha perdurado en el tiempo, de toda la enseñanza que dejaron, como Juan Forclaz, que creyeron, que esperanzados vinieron a hacer una nueva vida a este lugar maravilloso que es Argentina”.

“Y precisamente en este territorio, en este terruño, han dejado marcas como esta que nos expresan todos esos valores y que sirven también para las generaciones que pasaron, la nuestra y las que vendrán” expresó.

Fortalecer lazos

“Desde nuestra Ciudad de Colón hemos decidido recuperar toda la identidad que tiene nuestro pueblo, nuestra Ciudad, no solo en la recuperación patrimonial como es en este caso, sino también con el fortalecimiento de los lazos” sostuvo José Luis Walser, que hizo mención también del Centro Valesano de Colón donde se enseña lengua francesa y que lleva 33 años de intensa actividad, institución con la cual se trabaja en conjunto.

El Embajador Heinrich Schellenberg felicitó tanto por la obra alegórica brindada y por mantener vivo el recuerdo de los antepasados, de la inmigración y el vínculo con Suiza. “Quisiera referirme a uno de los valores que se han mencionado de Suiza que es el trabajo, para nosotros efectivamente es un valor absolutamente fundamental, como ustedes saben Suiza históricamente no fue un país rico, al contrario, fue un país pobre” aseveró.

Y añadió: “También por eso muchos suizos emigraron en busca de mejores oportunidades, Argentina es un buen ejemplo, y no solamente emigraban a Argentina sino a muchos otros países del mundo entero”

“Suiza no ofrecía las perspectivas que se buscaban, sin embargo Suiza hoy en día es un país que ha evolucionado mucho, y ha prosperado mucho, es uno de los países más ricos del mundo, es país muy innovador, es el país en muchas clasificaciones, más innovador del mundo hoy por hoy” dijo el Embajador.

El valor del trabajo

“Todo eso se basa en el esfuerzo, en el trabajo, no tiene materias primas Suiza, lo único que tenemos en abundancia es agua, y luego el esfuerzo que la gente ha puesto, esfuerzo, trabajo, la educación”.

“Por eso me parece que ese elemento es absolutamente clave, ha sido al menos clave para el desarrollo de Suiza, me da mucho gusto ver que la Comunidad Suiza sigue tan viva, también es interesante ver ese vínculo tan estrecho y particular con el Cantón de Valais” expresó.

Para finalizar una pareja de baile presentó una chamarrita y se invitó a una merienda de campo como cierre de la jornada.