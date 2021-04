El Ejecutivo Municipal adhirió al Decreto Provincial 606/21

La norma restringe en todo el territorio provincial la circulación de personas de lunes a jueves en la franja horaria comprendida entre la 00 AM y 6:00 AM, con una tolerancia de 30 minutos y de viernes a domingo de 01 AM a 06 AM, con una tolerancia de 30 minutos aplicable a ambos períodos

Asimismo, se podrán realizar actividades o reuniones sociales en domicilios particulares de hasta 10 personas y de hasta 100 al aire libre.

Por otro lado, el sector gastronómico, al igual que las actividades deportivas, culturales, religiosas, cines, teatros y centros culturales, y gimnasios, podrán continuar realizando sus actividades respetando los protocolos vigentes.

Debemos seguir cuidándonos, cumpliendo los protocolos y respetando aquellas medidas de efectividad comprobada, como el uso del tapabocas, el distanciamiento y no compartir utensilios de uso personal.

La segunda ola de la pandemia nos exige responsabilidad individual y compromiso social.

Nuestra ciudad tiene una situación epidemiológica de bajo riesgo y eso es lo que debemos cuidar entre todos.

Decreto N°133/21