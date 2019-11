El Dr Hugo Chumbita disertó en nuestra ciudad sobre los orígenes de San Martín

Con la presentación del libro «El manuscrito de Joaquina. San Martín el secreto de la familia Alvear», el reconocido escritor, docente, abogado e historiador Dr. Hugo Chumbita se presentó en nuestra ciudad, a lo que sumó la proyección del audiovisual «Mestizo, San Martín y la identidad americana». Fue en el Auditorio Carlos Maria Scelzi, con iniciativa de la agrupación “No Fue Magia”.

El evento había sido declarado de Interés Municipal y se solicitó a modo de costo de entrada el aporte voluntario de un alimento no perecedero para entregar a merenderos y/o comedores de la ciudad. El Intendente José Lauritto agradeció la presencia del historiador y le entregó como presente, los tres tomos de la “Historia de Concepción del Uruguay” de Oscar Urquiza Almandoz.

Ante un muy buen marco de público, Chumbita mantuvo una sostenida argumentación con base en el audiovisual, testimonios, relatos y documentación que incluso exhibió en el lugar.

San Martín, el indio

Chumbita sostiene que José Francisco de San Martín no era hijo de Juan de San Martín y Gregoria Matorras, tal como la Historia oficial ha sostenido. De acuerdo al historiador, Diego de Alvear y Ponce de León es el padre biológico de José Francisco y su madre una aborigen guaraní de nombre Rosa Guarú.

La joven guaraní trabajaba en la casa del teniente gobernador Juan de San Martín. Por allí, en Las Misiones, anduvo Diego de Alvear y tuvo una relación con Rosa. De esa unión nació José Francisco que fue adoptado por Juan de San Martín y Gregoria Matorras y criado como su hijo.

Alvear andaba en esa zona en misión oficial ocupado en cuestión de límites con el imperio lusitano. Durante el video y en su posterior exposición dio detalles de los indicios sobre la veracidad de esta historia, y un documento guardado por los descendientes de la familia Alvear.

A lo largo de casi dos horas de actividad, Chumbita sintetizó las razones por las que el origen mestizo de San Martín se oculta fervientemente. “En una sociedad que ha marginado sistemáticamente a indios, negros y hasta a las mujeres mismas hasta no hace mucho tiempo, no es extraño que se intente borrar todo rasgo no europeizante de la figura de nuestros próceres, y más aún si hablamos del padre de la patria. Los dueños de la historia, los que la escribieron y no dejan que se revise, nunca van a aceptar a un San Martín con rasgos indios, de piel negra y que hablaba como los plebeyos. Nosotros buscamos la verdad y sólo pretendemos una prueba que la compruebe o refute: el ADN. Hoy se puede hacer, pero debe existir una decisión política de hacerlo”.

Sobre el final de la conferencia, se extendió largamente la charla con las preguntas del público que siguió atentamente toda la jornada.

