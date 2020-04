El diputado nacional Atilio Benedetti resaltó la figura del primer Presidente constitucional del país, Justo José de Urquiza, al cumplirse 150 años de su asesinato.

Benedetti en un comunicado de prensa señaló: “Se cumplen hoy 150 años de aquel 11 de abril de 1870, cuando el ex Presidente de la Confederación Argentina, entonces Gobernador de nuestra Provincia de Entre Ríos, fue ultimado en su residencia, hoy Museo Nacional Palacio San José”.

“En momentos en que nuestro país, al igual que el mundo, está sufriendo la agresión de una pandemia, recordar este acontecimiento puede parecer irrelevante. Pero está lejos de serlo. Justo José De Urquiza fue el primer Presidente constitucional del país y es el único que habiendo ostentado tal cargo, murió víctima de las balas y el puñal de sus adversarios políticos”, subrayó luego.

Si bien admitió que la figura histórica de Urquiza “admite diferentes interpretaciones como la de todo gobernante”, el diputado nacional sostuvo que “su relevancia histórica es insoslayable. Fue esa acción política la que hizo posible el inicio del proceso de organización nacional que terminaría configurando la Argentina moderna. El hito histórico fue la sanción de la Constitución de la Confederación Argentina de 1853, texto que sigue siendo, con varias reformas, la base de nuestro actual ordenamiento constitucional”.

También, enfatizó que fue “mérito indiscutible de la presidencia de Justo José de Urquiza la construcción de instituciones de gobierno y representación federal bajo estrictos principios republicanos, que pudieron permitir y consolidar la paz y un escenario óptimo para el desarrollo nacional”.

Recordó luego Benedetti que cuando se dio su muerte, “las disputas políticas no sólo se dirimían con el voto, sino también por vías violentas”. Pero luego resaltó: “Hoy, a 150 años de aquel magnicidio, a pesar de las dificultades y afrontando los desafíos que tenemos como argentinos, no está en duda nuestra convivencia democrática y nuestra convicción de que solo el debate libre de ideas es legítimo para la solución de los problemas públicos”.

Finalmente, recalcó: “Queremos recordar al Gobernador de Entre Ríos y primer Presidente constitucional, con la satisfacción de que el camino democrático, reiniciado el 30 de octubre de 1983, es unánimemente aceptado como el único camino para dirimir las diferencias políticas”, subrayó el legislador nacional.

