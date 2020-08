El Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú (CDCI) hace hincapié en la necesidad de no retrotaer la actividad comercial y de servicios ante el avance de los casos de Covid-19 que han llevado a la ciudad a la fase de “transmisión comunitaria sostenida”.

En la mañana de este viernes se llevó a cabo una videoconferencia entre autoridades municipales, provinciales y de los COES local y provincial durante la cual se anunció la “transmisión comunitaria sostenida” de Coronavirus en la ciudad de Gualeguaychú.

Durante la misma, se hizo mención, en reiteradas oportunidades, de anunciar nuevas medidas restrictivas para mitigar el avance de los contagios. Ante esta situación, el CDCI expresa firmemente que “el comercio no contagia” y que, un posible regreso a la fase 1 de la cuarentena (que aún no terminó), sería catastrófico para la economía local que viene en fuerte retroceso desde hace meses.

Aunque no hubo un anuncio concreto de medidas –aunque el intendente Martín Esteban Piaggio expresó que se volvería al aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 30 de agosto-, lo cual se llevaría a cabo en la próximas horas, desde la entidad que representa a las Pymes, se quiere dejar en claro que, aunque la salud es primordial y no está en discusión, las decisiones que se tomen deber ser teniendo en cuenta la actividad comercial y de servicios donde no sea vean más afectado el funcionamiento de los mismos ya que, desde el día uno del aislamiento social y preventivo, se han cumplido con todos los protocolos.