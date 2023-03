El 8M se vivirá en Colón con una gran agenda de actividades

Durante toda la jornada habrá diferentes actividades. Música, exposiciones artísticas y diferentes muestras serán algunas de las acciones que se llevarán a cabo para adherir a la fecha. El Municipio emitió un Decreto para no descontar el día de trabajo ni el presentismo a las empleadas

Se organizó de manera conjunta una agenda de eventos en el marco del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las actividades son coordinadas a través del Área de Equidad de Género junto a las áreas de Turismo y Cultura, Salud y la colaboración de diferentes espacios, instituciones y privados.

“Se acerca otro 8M, y como cada año, desde el Área de Equidad de Género, queremos reforzar el verdadero significado de esta fecha tan importante. Porque el 8 de marzo no es un día de celebración, no es un día de agasajo, no es un día para comprar flores ni bombones; es un día de lucha, de conmemoración, para continuar bregando por la igualdad de derechos y sobre todo por alcanzar un trato justo e igualitario en el ámbito laboral libre de violencias” señalan desde el área municipal.

Y agregan: “En esta oportunidad, que queremos promover un desarrollo compartido de las tareas de cuidado, para lograr un mayor involucramiento de los hombres en las mismas. De acuerdo al C.E.P.A., se ha analizado que las tareas de cuidado son realizadas en un 91,7%, de manera exclusiva por las mujeres, como así también el tiempo que se dedica a las mismas, ya que mientras los hombres dedican 3,30 horas diarias a ello, las mujeres hacen casi el doble, dedicando un promedio diario de 6,31 horas para las tareas de cuidado”.

Se lleva a cabo la campaña “Achicá la Brecha” incentiva a los hombres a involucrarse con las tareas de cuidado, accediendo a descuentos a comercios adheridos. Hay cartelería distribuida en puntos de la Ciudad y en locales comerciales.

«Huellas del 8M» invita a la Comunidad a realizar un recorrido especial, con todas las propuestas para este miércoles 8 de marzo:

Desde las 17 hs.:

– En la Biblioteca Fiat Lux: habrá música, exposición de arte y libros de autoras regionales. Charlas.

Desde las 18 hs.:

– Pasá a dejar tu trazo en una obra de arte colectiva en el taller de Sonia Núñez (San Martín y Lavalle).

– Muestra en la Escuela de Cerámica (12 de abril 208). Ceramistas en vivo.

De 18 a 19:30 hs.:

– Honecker Cafetería tendrá música melódica para acompañar una merienda temática. (12 de abril 176).

– Museo Histórico Regional: muestra de vestuarios de época, historia de mujeres referentes de la vida local.

Después de las 20:30 hs.:

– En el Patio de La Casona (12 de abril 108) se dará el cierre de la jornada, con Agustina, Tinaí y Espacio de Arte y Danza 360.

También queremos mencionar, que a partir de las 19:00 hs., se hará una concentración en plaza Washington para marchar como todos los años hasta la plaza San Martín, por la calle 12 de abril, lo que es organizado por las colectivas feministas, actividad a la que no solo adherimos sino invitamos a participar.

“Recordemos que esta fecha no es sólo un día…es hoy, pero es mucho más! Es una tarea de todos los días para lograr una comunidad menos desigual y sin brechas, con el compromiso de involucrarnos para construir una sociedad mejor” afirmaron desde el área Equidad de Género.

En el marco de la conmemoración del «Día Internacional de la Mujer», el próximo 8 de marzo de 2023 bajo el lema «Reduzcamos la brecha», el Presidente Municipal de la Ciudad de Colón decreta dispensar a las Empleadas Municipales del cumplimiento del horario de trabajo mediante el Decreto Nº0145/2023.