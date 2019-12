EGRESADA N° 1000 DE LA SEDE URUGUAY DE LA FHAYCS|UADER

Sin lugar a dudas, que la egresada número mil de la Sede de Concepción del Uruguay de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, es motivo de gratificación para toda la comunidad de la institución.

Se trata de Andrea Marisol Herrlein, reciente egresada del Profesorado en Educación Primaria, una carrera que tiene como finalidad formar docentes que puedan desempeñarse con solidez profesional, responsabilidad y una mirada crítica y reflexiva que atienda a las demandas del contexto provincial, regional y nacional. Esta joven profesora de 23 años, es oriunda de C. del Uruguay y proviene de una familia con una vasta herencia de docentes, inclusive su hermana Victoria con quien transitó la misma carrera.

“Teniendo una mamá docente de chica, junto a su portafolio jugaba a enseñarle a mis amigas del barrio. Siempre quise esto para mi, no me imaginaba en otra profesión. Y con ser la egresada número mil no lo puedo creer, eso si que nunca me lo podía llegar a imaginar, estoy muy feliz como docente. Todo esfuerzo tiene su recompensa sin duda.” Comentó Andrea.

Luego de una colación con más de 90 egresados y egresadas en la Sede Uruguay, arribar al número de mil profesionales salientes de esta casa de estudios es todo un símbolo para quienes optan y defienden la Universidad pública, gratuita e inclusiva.

Las propuestas académicas de la Universidad Autónoma de Entre Ríos hacia la región, con más de 15 carreras en el caso de esta Sede Uruguay continúan poniéndose en valor con este nuevo hito, conjugado con el objetivo académico y social de una Facultad que reconoce a sus estudiantes como sujetos capaces de comprometerse con su tiempo, ciudadanas/os universitarias/os que mantendrán en el futuro los lazos que los unen a esta institución.

