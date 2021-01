Duré: «Esto no terminó y la pobreza se acentúa cada vez más en los barrios»

La referente barrial de Concepción del Uruguay, Hermelinda «Tita» Duré, realizó un descargó contundente sobre la actual situación económica en el contexto de la pandemia.

La referente barrial y socialista Hermelinda «Tita» Duré, quien se desempeña en trabajos comunitarios hace más de 25 años en La Histórica, ha hecho un análisis sobre la actual situación económica que atraviesan los sectores populares de la ciudad.

«El hecho de que el gobierno nacional dejara de ocuparse del asunto, no hizo que los pobres dejen de aumentar. Realmente esto es muy serio, hablan de una lenta reactivación, pero esta no llega a los sectores populares, allí aún no se siente» comenzó anunciando la Coordinadora de Territorio y Desarrollo Barrial de Socialismo Popular en el departamento Uruguay.

«La cuarentena y la falta de medidas de reactivación han dejado a muchísimos grupos de la sociedad en situación de desocupación o subocupación. Esto significa que muchos volvieron a trabajar, pero solo algunas horas, en formato de changas o en nuevas actividades, que se vinculan más con la subsistencia que con trabajos dignos o con ingresos que cubran las necesidades básicas».

Respecto de la falta de oportunidades, la dirigente socialista comentó: «La pandemia, por un lado nos robó vidas, y por el otro nos dejó tambaleando e intentando subsistir. El gobierno discontinuó los Ingresos Familiares de Emergencia (IFE), al igual que el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) por falta de recursos. Pero al mismo tiempo, no generó ninguna estrategia de reactivación del empleo para los sectores necesitados o marginados para suplir esta ayuda, y temo que este estigma quede por muchísimo tiempo».

Por último, sobre las necesidades presentes en los barrios, apuntó: «Se necesita cada vez alimentar a más familias, entregar más viandas, cocinar para más personas. Es cierto. Pero han surgido otras nuevas necesidades. La gente no puede comprar medicamentos, no pueden arreglar su casa cuando algo se rompe y es esencial, no pueden comprar un colchón, una garrafa o un calefón que es esencial en el invierno. Tampoco pueden sostener movilidad para trasladarse al centro por un trámite o al hospital por un turno y dejan simplemente sus tratamientos. Debemos atender esta situación, porque es muy delicada y estamos viendo a gente que pasa el tiempo y sigue en la exclusión», culminó.