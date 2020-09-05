DOS HERMANOS DETENIDOS POR RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, DAÑOS A BIENES DEL ESTADO Y LESIONAR A DOS POLICÍAS
EN HORAS DE LA MAÑANA DE HOY PERSONAL POLICIAL SE HACE PRESENTE EN UN DOMICILIO DE BARRIO OMBÚ DE ESTA CIUDAD, A RAÍZ DE UN INCIDENTE ENTRE FAMILIARES, EN EL LUGAR SE CONSTATÓ QUE DOS HERMANOS DE 21 Y 19 AÑOS DE EDAD, SE ESTARÍAN PELEANDO Y OFUSCADOS POR LA PRESENCIA DE LOS UNIFORMADOS QUE INTENTABAN CALMARLOS UNO DE ELLOS EMPUÑANDO UN ARMA BLANCA INTENTA AGREDIR A LOS FUNCIONARIOS EN TANTO EL OTRO MASCULINO PORTANDO UN FIERRO DAÑA UN MÓVIL POLICIAL PROVOCANDO CON ESTE ACCIONAR QUE ELEMENTOS CORTANTES LESIONEN A UN SUBOFICIAL, COMO ASÍ TAMBIÉN LESIONA CON UNA PATADA A UN OFICIAL. LA AGRESIÓN CONTINÚO CON UNA LLUVIA DE LADRILLOS QUE IMPACTARON DE LLENO EN VEHÍCULO OFICIAL, HASTA QUE LLEGARON OTRAS DOTACIONES COMO APOYO Y DE ESTA MANERA ESTOS MASCULINOS SALIERON DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA Y SE ENTREGARON VOLUNTARIAMENTE. SE COMUNICÓ LA NOVEDAD A LA FISCAL DE TURNO DRA MICAELA DI PRETORO QUIEN DISPUSO SE REALICEN LAS ACTUACIONES DE RIGOR COMISIONÁNDOSE A PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES Y CRIMINALÍSTICA. EN TANTO ESTOS SUJETOS MAYORES DE EDAD QUE SEAN DETENIDOS POR EL SUPUESTO DELITO DE DAÑOS A BIENES DEL ESTADO, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, LESIONES A FUNCIONARIOS POLICIALES. QUEDARON ALOJADOS EN LA JEFATURA DEPARTAMENTAL A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL INTERVINIENTE.
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