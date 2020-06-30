DOS FUNCIONARIOS POLICIALES SALVARON LA VIDA A UN JOVEN
A RAÍZ DE UN PERDIDO DE LOCALIZACIÓN Y RESTITUCIÓN DE UN MASCULINO DE 20 AÑOS DE EDAD QUIEN SE AUSENTÓ DE SU HOGAR, SIN PARADERO FIJO, DEJANDO PARA ELLO UNA CARTA DONDE DEMOSTRABA INTENCIONES DE QUITARSE LA VIDA. PERSONAL DE ESTA JEFATURA DE POLICÍA ACTIVÓ LOS MECANISMOS DE BÚSQUEDAS QUE SE ESTILA EN ESTOS CASOS Y DE ESTA MANERA DE FORMA ÁGIL, AL TOMAR CONOCIMIENTO QUE ESTE JOVEN SE ENCONTRARÍA EN ESTACIONES DE UN SANTUARIO (GAUCHITO GIL) EXISTENTE EN RUTA 135 SE CONSTITUYEN EN EL LUGAR EL JEFE DE CALLE OFICIAL SUBINSPECTOR NICOLÁS DESTRUEL JUNTO A SU CHOFER EL AGENTE MACARIO FORCLAZ QUIENES CONSTATAN QUE EL JOVEN BUSCADO SE ENCONTRABA PENDIENDO DE UN ÁRBOL DEL PREDIO, POR LO QUE PROCEDEN ASISTIRLO DE MANERA INMEDIATA LOGRANDO ESTABILIZARLO HASTA LA LLEGADA DE LA AMBULANCIA. AFORTUNADAMENTE SE ENCUENTRA FUERA DE PELIGRO.
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