DOS DETENIDOS POR TIROTEAR UNA VIVIENDA EN BARRIO EL BRILLANTE DE SAN JOSÉ
EN EL MARCO DE UN HECHO DELICTIVO DE CARACTERÍSTICAS ATÍPICAS EN LA ZONA, PERSONAL DEPENDIENTE DE ESTA JEFATURA DETUVO A DOS SUJETOS QUE A BORDO DE UNA MOTO DISPARARON CONTRA UNA VIVIENDA EN BARRIO EL BRILLANTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ. ESTE ILÍCITO ESTÁ RELACIONADO CON UNA TAREA INVESTIGATIVA INICIADA A RAÍZ DE UN HECHO DENUNCIADO EN HORAS DE LA NOCHE DE LA VÍSPERA, EN COMISARÍA SAN JOSÉ DONDE UNO DE LOS ANTES MENCIONADOS, MANIFESTÓ QUE UN EX AMIGO, LUEGO DE UNA DISPUTA, REGRESO A BORDO DE UN VEHÍCULO Y DISPARÓ CONTRA SU VIVIENDA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ. EN FORMA DE REPRESALIA DECIDIÓ ACCIONAR DE LA MISMA MANERA Y LUEGO AL INTENTAR ESCAPAR FUERON PERSEGUIDOS E INTERCEPTADOS POR EFECTIVOS DE COMISARÍA LA PICADA. ESTOS MASCULINOS DE 22 Y 36 AÑOS FUERON DETENIDOS Y PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL FISCAL DE TURNO DR SEBASTIÁN BLANC CONTINUÁNDOSE CON LAS ACTUACIONES DE RIGOR ESTADO IDENTIFICADO EL PRESUNTO AGRESOR DEL PRIMER HECHO.
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