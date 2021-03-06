DOS DETENIDOS POR LA SUSTRACCIÓN DE UN CELULAR A UN MENOR DE EDAD
EN RELACIÓN A UN HECHO DE ROBO OCURRIDO EL 28 DE FEBRERO EN PERJUICIO DE UN MENOR DE EDAD, QUIEN FUE INTERCEPTADO POR MASCULINOS Y UTILIZANDO UN ARMA BLANCA LE SUSTRAJERON UN CELULAR. LUEGO DE UNA PESQUISA INICIADA POR PERSONAL DE ESTA JEFATURA CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON, SE LOGRÓ INDIVIDUALIZAR DOS SUJETOS QUIENES FUERON PARTICIPES DEL ILÍCITO. CONSECUENTEMENTE SE SOLICITÓ ORDEN DE ALLANAMIENTO PARA UNA VIVIENDA UBICADA SOBRE CALLE BOULEVARD GAILLARD AL 900, LUGAR DESDE DONDE SE PROCEDIÓ A TRASLADAR HASTA DEPENDENCIA POLICIAL A UN JOVEN DE 20 AÑOS. DE AVERIGUACIONES PRACTICADAS POSTERIORMENTE SE LOGRÓ LLEGAR HASTA UNA VIVIENDA DE CALLE PASO DE LOS ANDES AL 700 Y DE ESTA MANERA SE RECUPERA EL EQUIPO DE TELEFONÍA QUE ESTABA EN PODER DE UN CIUDADANO DE 22 AÑOS. ESTA PERSONA FUE TRASLADADA HASTA LA JEFATURA DONDE QUEDÓ DETENIDO SUPEDITADO A LA CAUSA QUE INSTRUYE. ADEMÁS DE ESTE ELEMENTO SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE PRENDAS DE VESTIR, ELEMENTOS QUE GUARDAN RELACIÓN CON EL HECHO QUE SE INVESTIGA.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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