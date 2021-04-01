DOS DETENIDOS POR EL SUPUESTO DELITO DE ESTAFA MODALIDAD CONOCIDA COMO “ CUENTO DEL TÍO “ A UNA ABUELA DE 88 AÑOS.
MEDIODÍA DE LA FECHA SE RECEPCIONÓ UNA DENUNCIA POLICIAL POR EL SUPUESTO DELITO DE ESTAFA CON LA MODALIDAD CONOCIDA COMO CUENTO DEL TÍO, EN DONDE UNA ABUELA DE UNOS 88 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO CÉNTRICO EN CALLE MAIPÚ, HABRÍA RECIBIDO A LA HORA 10,30 APROXIMADAMENTE UN LLAMADO TELEFÓNICO A SU NUMERO DE LINEA, DONDE UN MASCULINO HACIÉNDOSE PASAR POR SU SOBRINO LE DIJO QUE EL GOBIERNO IBA A CAMBIAR LAS DIVISAS POR LO TANTO DEBÍA ENTREGAR EL DINERO QUE TUVIERA AHORRADO, Y QUE UNA PERSONA LOS RETIRARIA POR LA PUERTA DE SU CASA, FUE ASÍ QUE PREPARÓ UNA SUMA CERCANA A LOS 100.000 PESOS, Y PASADOS UNOS MINUTOS SE LOS HIZO ENTREGA EN UN SOBRE A UN MASCULINO DESCONOCIDO QUE CONCURRIÓ AL DOMICILIO. POSTERIOR A ESTO Y CONSULTADO LUEGO A FAMILIARES PUDO PERCATARSE QUE HABÍA SIDO ENGAÑADA LO QUE MOTIVÓ UNA DENUNCIA E INICIO DE UNA INVESTIGACIÓN YA CON CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES POLICIALES Y DE LA FISCALÍA EN TURNO.
DE FORMA INMEDIATA SE INICIARON TAREAS INVESTIGATIVAS DE RIGOR, CON PERSONAL POLICIAL OBTENIENDO REGISTROS FÍLMICOS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE PARTICULARES LOS QUE FUERON ESENCIALES PARA PODER LOGRAR DATOS FÍSICOS DE LA PERSONA QUE RETIRÓ EL DINERO COMO ASÍ TAMBIÉN SE PUDO OBTENER Y VISUALIZAR EL VEHÍCULO QUE CONTABA DE APOYO ESTA PERSONA PARA COMETER ESTE DELITO. IRRADIADO A MOVILES POLICIALES COMO LA DISPOSICION DE OPERATIVOS EN LA CIUDAD DE CIERRE COMO DATOS OBTENIDOS DE LOS POSIBLES AUTORES TRANSMITIDOS A LOS PUESTOS CAMINEROS EXISTENTES EN LA PROVINCIA, A LA HORA 13,30 PERSONAL POLICIAL DEPENDIENTE DE LA DIVISION INVESTIGACIONES QUE EFECTUABA RECORRIDA EN UNA MOTOCICLETA NO IDENTIFICACLE DIVISA ESTACIONADO POR CALLE ALBERDI Y PRESIDENTE PERON UN VEHICULO VOLSWAGEN GOL DE COLOR GRIS CINCO PUERTAS CON EL DOMINIO INTERESADO SEGÚN LO COLECTADO EN FILMACIONES DE PARTICULARES, Y A DOS MASCULINOS JOVENES QUE SE ENCONTRABAN EN LA VEREDA DE UN COMERCIO DE LA ZONA, SIENDO UNO CLARAMENTE COINCIDENTE CON CARACTERISTICAS FISICAS Y DE VESTIMENTA CON LA PERSONA QUE SE APODERO DEL DINERO EN CALLE MAIPU Y LA OTRA PERSONA SERIA LA QUE CONDUCIRIA EL RODADO, RAPIDAMENTE Y YA CON APOYO CON PERSONAL DE LA SECCION COMANDO RADIOELECTRICO LOS MASCULINOS FUERON APREHENDIDOS EN EL LUGAR HACIENDOLE CONOCER SUS DERECHOS Y GARANTIAS PROCESALES, DANDO CONOCIMIENTO AL FISCAL EN TURNO DR. PERROUD ALEJANDRO LOS QUE POSTERIOR DISPUSO SU DETENCIÓN E INMEDIATO TRASLADO A ESTA JEFATURA DE POLICÍA DEPARTAMENTAL COLON. SEGUIDO SE PUDO OBTENER LA ORDEN DE REQUISA VEHICULAR LO QUE ARROJÓ UN RESULTADO POSITIVO. PROCEDIÉNDOSE AL SECUESTRO DE UNA SUMA CERCANA A LOS 92.000 PESOS EN MONEDA NACIONAL LOS QUE CORRESPONDEN AL DINERO SUSTRAÍDO A LA ABUELA COLONENSE. ADEMÁS DE ESTA SUMA DE DINERO SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DEL VEHÍCULO ANTES DETALLADO, TRES CELULARES DE ALTA GAMA, UN GPS Y UN PENDRIVE. LOS DOS DETENIDOS SON ORIUNDOS DE LA CAPITAL FEDERAL, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, UNO TENDRÍA 34 AÑOS Y EL OTRO INDIVIDUO 37 AÑOS. SE TRATA DE ESTABLECER SI LOS MISMOS CUENTAN CON ANTECEDENTES PENALES Y POLICIALES.
SE DESTACA QUE DICHO RODADO SECUESTRADO EN ESTE HECHO, YA HABRÍA SIDO INFORMADO POR OTRO DELITO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS COMETIDO EN ESTA CIUDAD EN LOS FINES DEL MES DE FEBRERO DEL CORRIENTE AÑO DONDE SE APODERARON DE UNOS TRES MIL PESOS EN MONEDA NACIONAL Y UNOS DIEZ MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES. SE CONTINUA CON EL LEGAJO DE INVESTIGACIÓN Y TOMA DE TESTIMONIOS DE TESTIGOS, OBTENCIÓN DE SOPORTES FÍLMICOS Y DEMÁS DILIGENCIAS, ORDENADAS POR EL FISCAL EN TURNO DR. ALEJANDRO PERROUD.
DE FISO DAR SU FRUTO INTERCEPTANDO EL RODADO INVOLUCRADO,SIENDO LAS 13:30 HORAS Y POR MANDAMIENTO JUDICIAL Nº 358, DEL JUZGADO DE GARANTÍAS Y TRANSICIÓN COLON PERSONAL POLICIAL DE LA DIV. INVESTIGACIONES ,PROCEDIÓ A LA DETENCIÓN EN CALLE ALBERDI Y PRESIDENTE PERÓN DE DOS SUJETOS: UN MASCULINO DE MÁS DE 30 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN CAPITAL FEDERAL, ARGENTINO, SOLTERO Y UN JOVEN, DE 37 AÑOS DE EDAD, SOLTERO,ARGENTINO,CON DOMICILIO EN CAPITAL FEDERAL. POR OFICIO Nº 31, PROVENIENTE DEL JUZGADO DE GARANTÍAS Y TRANSICIÓN, A CARGO DE LA DRA. NATALIA CESPEDES SE PROCEDIÓ A LA REQUISA DEL MISMO AL FORMAL SECUESTRO DEL AUTOMÓVIL ANTES MENCIONADO, AL SECUESTRO DE LA SUMA DE 81.000 PESOS, TRES CELULARES, UN GPS, UN PENDRIVE,LOS CIUDADANOS DE MENCIÓN QUEDARÁN ALOJADOS EN ESTA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON A DISPOSICIÓN DE LA CAUSA A CARGO DEL DR. PERROUD ALEJANDRO.-
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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