DOS DETENIDOS EN LA SEMANA
MIENTRAS QUE PERSONAL DE COMANDO RADIOELÉCTRICO SE ENCONTRABA DE RECORRIDAS DE PREVENCIÓN, INTERCEPTA A BORDO DE UNA MOTOCICLETA UN MASCULINO EN LA ESQUINA DE CALLE GONZÁLEZ Y MORENO; DONDE ANTE LA VOZ DE ALTO EL MISMO SE DA A LA FUGA INGRESANDO POSTERIORMENTE A UN DOMICILIO UBICADO A POCAS CUADRAS. ANTE ESTA SITUACIÓN LOS FUNCIONARIOS INGRESAN Y LOGRAN REDUCIR AL MASCULINO TRAS UNA RESISTENCIA. QUE POR EL ENCUADRE LEGAL VIGENTE SE ENTABLA DIALOGO CON EL FISCAL EN TURNO DRA. DI PRETORO MICAELA QUIEN ENTERADA DE LOS PORMENORES ORDENA LA APREHENSIÓN DEL MASCULINO EN EL MARCO DE LA CAUSA DE COMPETENCIA ORDINARIA; Y YA EN SEDE POLICIAL (POR SER REINCIDENTE EN VIOLAR LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 205 Y 239 DEL CPA EN COROLARIO CON EL DNU N° 297/2020) SE LE CONSULTA AL SECRETARIO EN PRIMERA INSTANCIA DEL JUZGADO FEDERAL DR. CLARET LUCAS RESPECTO A LA SITUACIÓN DEL PREVENIDO ORDENANDO ESTE LA INMEDIATA DETENCIÓN QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL JUEZ FEDERAL DR. SERO PABLO EN EL MARCO DE LA CAUSA FEDERAL”. EN EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO SE RECEPCIONA DENUNCIA A UN CIUDADANO, POR LA VIOLACIÓN DE SU DOMICILIO, ESTANDO SOSPECHADO EL MASCULINO EN CUESTIÓN, QUIEN ADEMÁS RECIBIÓ DENUNCIAS POR AMENAZAR A DOS FUNCIONARIOS POLICIALES. CONSECUENTEMENTE SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DEL RODADO EN EL QUE SE CONDUCÍA SIENDO UNA MOTOMEL BLITZ COLOR NEGRA, 110 CC.
EL SEGUNDO DETENIDO, ESTA RELACIONADO A UNA CAUSA EN TRÁMITE ANTE LA UNIDAD FISCAL COLON, CON INTERVENCIÓN DEL JUZGADO DE GARANTÍAS A CARGO DE LA DRA. NATALIA CÉSPEDES, SE ORDENA LA INMEDIATA DETENCIÓN DEL CIUDADANO DE 43 AÑOS, DOMICILIADO EN NUESTRA CIUDAD. ACTUANDO EN CONSECUENCIA PERSONAL POLICIAL SE HACE PRESENTE EN UN DOMICILIO UBICADO SOBRE CALLE COT, LUGAR DONDE PROCEDIÓ A LA DETENCIÓN DE ESTE, LLEVÁNDOSE A CABO LAS ACTUACIONES DE ESTILO. DESTACANDO QUE ESTA PERSONA HABRÍA INCURRIDO EN HECHOS CALIFICADOS COMO DESOBEDIENCIA A UNA ORDEN JUDICIAL, (PRIMER HECHO) DAÑO EN CONCURSO IDEAL CON DESOBEDIENCIA A UNA ORDEN JUDICIAL (SEGUNDO HECHO), ATRIBUYÉNDOSE ADEMÁS LA CALIDAD DE AUTOR MATERIAL ART. 45 DEL C.P. QUEDO ALOJADO EN LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLÓN, A DISPOSICIÓN DE LA MAGISTRATURA INTERVINIENTE.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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