DOS DETENIDOS EN LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON
TIENE CONDICIONAL Y QUEDO DETENIDO POR RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y DAÑOS A BIENES DEL ESTADO
EN HORAS DE LA NOCHE DE LA VÍSPERA PERSONAL POLICIAL INTERCEPTA UN MASCULINO EN CALLE PRESIDENTE ILLIA ENTRE 12 DE ABRIL Y SAN MARTIN LUEGO DE QUE ESTE HABRÍA INTENTADO PRENDER FUEGO UN CESTO DE BASURA EN CANTÓN DE VALAIS Y NOAILLES. ESTE SUJETO QUE FUE IDENTIFICADO, AL MOMENTO DE LA LLEGADA DEL PERSONAL POLICIAL SE TORNA AGRESIVO, AGREDIENDO FÍSICAMENTE A UN SARGENTO Y UNA CABO DE POLICÍA, OPONIENDO RESISTENCIA EN TODO MOMENTO, A TAL PUNTO QUE UNA VEZ INGRESADO AL MÓVIL POLICIAL ROMPE UN VIDRIO DE LA PUERTA TRASERA, POR TAL MOTIVO SE LO TRASLADA HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON, DONDE QUEDA ALOJADO CON CONOCIMIENTO DEL FISCAL DE TURNO. CABE DESTACAR QUE ESTE SUJETO DESDE QUE GOZA CON UNA PENA CONDICIONAL DESDE EL AÑO 2019, ES LA TERCERA VEZ QUE INGRESA A ESTA DEPENDENCIA. SE RECEPCIONO LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS POLICIALES POR LAS LESIONES SUFRIDAS.
DETENIDO EN LA VÍA PUBLICA
EN VIRTUD DE UNA CAUSA EN TRÁMITE POR EL SUPUESTO DELITO DE ROBO, PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES DEPENDIENTE DE ESTA JEFATURA QUE SE ENCONTRABA DE RECORRIDAS, REALIZA UN PROCEDIMIENTO EN BARRIO TIRO SUR DE ESTA CIUDAD, LUGAR DONDE SE PROCEDE A LA DETENCIÓN DE UN MASCULINO DE 19 AÑOS DE EDAD QUIEN SE ENCONTRABA CON REQUERIMIENTO DE LA JUSTICIA LOCAL. SE TRASLADÓ ESTA PERSONA A LA JEFATURA DEPARTAMENTAL DONDE QUEDÓ ALOJADO, CON CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES INTERVINIENTES.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415