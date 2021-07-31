DOS DETENIDOS EN BARRIO EL BRILLANTE: DESOBEDIENCIA JUDICIAL EN FLAGRANCIA, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, LESIONES LEVES Y DAÑOS EN BIENES DEL ESTADO
EN HORAS DE LA NOCHE DE LA VÍSPERA, ANTE EL ACCIONAR UN BOTÓN ANTIPÁNICO PERSONAL DE COMISARÍA LA PICADA SE HIZO PRESENTE EN UN DOMICILIO DE BARRIO EL BRILLANTE, LUGAR HABITADO POR UNA FEMENINA DE 29 AÑOS Y JUNTO CON FUNCIONARIOS DE COMISARÍA LIEBIG, PROCEDEN A LA DETENCIÓN DE UN JOVEN DE 24 AÑOS POR INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS JUDICIALES QUIEN ADEMÁS MOMENTOS ANTES DE SER DETENIDO, AGREDIÓ FÍSICAMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y JUNTO A UN GRUPO DE JÓVENES PROVOCARON VARIOS DAÑOS EN UN MÓVIL POLICIAL. COMO CONSECUENCIA FUE TRASLADADO HASTA DEPENDENCIA POLICIAL POR ORDEN DEL FISCAL DE TURNO SUPEDITADO A LA CAUSA QUE SE INSTRUYE POR DESOBEDIENCIA JUDICIAL EN FLAGRANCIA, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, DAÑOS EN BIENES DEL ESTADO.
POSTERIORMENTE AL CULMINAR EL SUCESO ANTERIOR VUELVEN A COMUNICARSE NUEVAMENTE DESDE EL MISMO LUGAR PORQUE SE ESTABAN SUSCITADO DISTURBIOS, ANTE ESTA SITUACIÓN UNA VEZ ARRIBADO PERSONAL POLICIAL AL LUGAR, UN GRUPO NUMEROSO SE DISPERSA RÁPIDAMENTE, NO ASÍ UN JOVEN DE 19 AÑOS QUE SE INTERPONE EN EL ACCIONAR DE LOS FUNCIONARIOS Y LOS LESIONA. ATENTO A ESTO FUE TRASLADADO HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL, DONDE QUEDARÁ ALOJADO POR RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y LESIONES.
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