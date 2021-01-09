DOS ARRESTADOS POR ROBO EN FLAGRANCIA
EN LA MAÑANA DE HOY PERSONAL POLICIAL DIVISA QUE DOS MASCULINOS QUE CIRCULABAN POR LA VÍA PÚBLICA, LLEVANDO CONSIGO VARIOS ELEMENTOS, ANTE Y ESTA SITUACIÓN AL CONSTATARSE POSTERIORMENTE QUE ESTOS ELEMENTOS HABÍAN SIDO SUSTRAÍDOS DE UN IMPORTANTE COMEDOR UBICADO EN INMEDIACIONES DEL PUESTO DE COLON (PEYRET Y PASO DE LOS ANDES, PREVIO A DAÑAR UNA VENTANA. SE COMUNICA LA NOVEDAD AL FISCAL DE TURNO Y SE PROCEDE A TRASLADAR A ESTOS SUJETOS DE 33 Y 29 AÑOS HASTA JEFATURA DE POLICÍA DONDE QUEDARON ALOJADOS, SUPEDITADOS A LA CAUSA QUE SE INSTRUYE POR ROBO EN FLAGRANCIA. LOS ELEMENTOS FUERON FORMALMENTE SECUESTRADOS.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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