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DOS ARRESTADOS POR ROBO EN FLAGRANCIA

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EN LA MAÑANA DE HOY PERSONAL POLICIAL DIVISA QUE DOS MASCULINOS QUE CIRCULABAN POR LA VÍA PÚBLICA, LLEVANDO CONSIGO VARIOS ELEMENTOS, ANTE Y ESTA SITUACIÓN AL CONSTATARSE POSTERIORMENTE QUE ESTOS ELEMENTOS HABÍAN SIDO SUSTRAÍDOS DE UN IMPORTANTE COMEDOR UBICADO EN INMEDIACIONES DEL PUESTO DE COLON (PEYRET Y PASO DE LOS ANDES, PREVIO A DAÑAR UNA VENTANA. SE COMUNICA LA NOVEDAD AL FISCAL DE TURNO Y SE PROCEDE A TRASLADAR A ESTOS SUJETOS DE 33 Y 29 AÑOS HASTA JEFATURA DE POLICÍA DONDE QUEDARON ALOJADOS, SUPEDITADOS A LA CAUSA QUE SE INSTRUYE POR ROBO EN FLAGRANCIA. LOS ELEMENTOS FUERON FORMALMENTE SECUESTRADOS.

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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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