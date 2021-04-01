DIVISION INVESTIGACIONES-JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON, RECUPERÓ ELEMENTOS DENUNCIADOS COMO SUSTRAÍDOS
MOTIVO DE DENUNCIA RADICADA POR UN CIUDADANO, DE 60 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN NUESTRA CIUDAD, EL SUJETO POSEE CABAÑAS PARA ALQUILAR, EN ZONA NORTE DE NUESTRA CIUDAD, MANIFIESTA QUE PERSONAS DESCONOCIDAS HABRÍAN INGRESADO EN SU PATIO Y NOTÓ LA FALTANTE DE TRES CAÑAS DE PESCAR CON SUS RESPECTIVOS REEL VISIBLES, UNA CAJA DE HERRAMIENTAS, UN EQUIPO DE MATE Y UNA CUCHILLA CON CABO DE MADERA.
EN LA FECHA PERSONAL POLICIAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES-SECCIÓN ROBOS Y HURTO- DEPENDIENTE DE ESTA JEFATURA DEPARTAMENTAL A RAÍZ DE DIVERSAS TAREAS INVESTIGATIVAS HACE COMPARECER A UN CIUDADANO DE MÁS DE 30 AÑOS DE EDAD, SOLTERO, DOMICILIADO EN NUESTRA CIUDAD, QUIEN EN FORMA VOLUNTARIA HACE ENTREGA DE LAS 03 CAÑAS DE PESCAR, ALUDIENDO QUE FUE COMPRADO DE BUENA FÉ.SE COMUNICA DE FORMA INMEDIATA AL FISCAL EN TURNO, DR. ALEJANDRO MARTIN PERROUD, QUIEN DISPUSO LA ENTREGA MEDIANTE ACTA A LA PARTE DAMNIFICADA.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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