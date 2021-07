DIRIGENTES PERONISTAS SE UNIERON EN APOYO A LA LISTA DE CANDIDATOS DEL PRESIDENTE ALBERTO FERNANDEZ, CRISTINA FERNANDEZ Y EL GOBERNADOR BORDET

En el medio día de hoy, se llevó adelante la reunión de referentes del peronismo del Departamento Colón, en apoyo de las candidaturas legislativas.

En el encuentro Justicialista realizado en el CLUB ATLÉTICO UNIDOS de Pueblo Liebig, estuvo coordinado por el Senador Provincial Mauricio SANTA CRUZ, tuvo como anfitrión al Intendente Julio PINTOS y al Viceintendente Hugo SÁNCHEZ, con la presencia del Diputado Mariano REBORD y el Intendente de San José Gustavo BASTIÁN, el Presidente de la Comuna La Clarita Mario DEVOTTO, Pueblo Cazés Roberto Bondaz, de Juntas de Gobierno Joan BERDALA (Colonia Hambis) y José Luis FAVRE (Colonia Hócker).

El movimiento sindical estuvo representado por el Secretario General adjunto del Sindicato de la Carne y CGT Carlos MOLINARI.

De la reunión también participaron referentes peronistas del Departamento, presidente del bloque del Frente de Todos “17 de Octubre” Martín MEDINA, el Director Departamental de Escuelas Profesor Eduardo PAREDES, Presidente del Bloque Justicialista “Liebig Somos Todos”, Ariel PINTOS, el Presidente de la Unidad Básica “17 de Octubre” de Colón, Dr. Gastón VILLANOVA, referentes del EPC Carlos FERNANDEZ, Senador Suplente Mario TRABICHET y Carlota VULLIEZ de San Anselmo, referentes partidarios de Villa Elisa: Marcelo FAVRE, Edgardo BRANDOLINI y la concejal y presidenta del Bloque Nace (Frente de Todos) María Rosa ROUGIER.

De San José además estuvieron presentes la viceintendenta Marisa FOLLONIER, referentes del Frente Ciudadano San José Celso MARTIN y Diego LEDESMA y el referente de agrupación La Cámpora Gonzalo MARTÍNEZ.

Dijeron presente el ex intendente de Ubajay y ex pre candidato a Senador Aníbal WILLIMAN, La coordinadora de Juntas de gobiernos Adriana REY y la Concejala Natalia GUIOT y el ex intendente Tomás AGUIAR.

Los puntos principales de la reunión quedaron establecidos en acompañar y expresar el total apoyo a las candidaturas de Enrique CRESTO, Carolina GAILLARD, Tomás LEDESMA, Brenda ULMAN y Lucas LARRARTE de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre.

Expresaron que este es el primer encuentro de varios, que se verán reflejado en cada una de las localidades en la conformación de mesas de trabajos, buscando la más amplia participación de todos los sectores de la sociedad que se sientan identificados con ratificar una construcción colectiva fundada en la justicia social.

Se instó a seguir trabajando con fuerzas desde la militancia de cada localidad, acompañando las propuestas y proyectos de las y los candidatos, desde el trabajo en conjunto con el gobierno provincial y nacional, para vencer la pandemia, cuidando la salud y el bienestar de los entrerrianos y entrerrianas.

#UnidosPorElDepartamentoColon Dpto. #Colon #EntreRios