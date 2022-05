Diputados: Cambiemos cuestionó al PJ por no tener en cuenta los proyectos de la oposición

En las sesión de este miércoles el Interbloque de Diputados de Cambiemos criticó a sus pares del justicialismo porque impiden el tratamiento de proyectos de la oposición y se niegan a recibir aportes que mejorarían sus propias iniciativas. “Entendemos cómo funciona el juego de mayorías y de minorías, pero acá estamos hablando de salud pública y debería primar la necesidad de ampliar derechos por sobre actitudes personalistas y egocéntricas”, dijeron.

El interbloque Cambiemos de la Cámara de Diputados cuestionó duramente al oficialismo por la decisión de no considerar el tratamiento sobre tablas de un proyecto impulsado por la diputada Ayelén Acosta que declaraba de interés la iniciativa nacional de Lucha contra la Endometriosis y solicitaba a Bordet que inste a los legisladores nacionales en representación de Entre Ríos a acompañar la sanción de una Ley de Endometriosis.

Desde el Interbloque también criticaron a los diputados y diputadas del justicialismo por impedir que se incorpore al proyecto oficial que se aprobó este miércoles un artículo que establezca la obligatoriedad del Estado y del Iosper de brindar una cobertura integral a quienes padecen la enfermedad: “La negativa del oficialismo a tener en cuenta nuestros aportes derivó en que presentemos un dictamen de minoría”, indicaron.

“Estamos de acuerdo con la necesidad de visibilizar la enfermedad, pero eso no alcanza si en los hospitales públicos no se aborda interdisciplinariamente la endometriosis”, afirmaron.

“En la mayoría de los efectores no se cuenta con los elementos que permitirían hacer un diagnóstico temprano, ni tampoco con profesionales especializados. Y el Iosper en muchos casos no cubre las prácticas que los médicos solicitan y tampoco los medicamentos que se requieren en forma crónica”, señalaron luego.

“El proyecto que se aprobó este miércoles no garantiza la cobertura médica. De nada sirve que la sociedad sepa de qué se trata la enfermedad y cuáles son sus síntomas, si no le otorgamos cobertura de salud”, manifestaron y advirtieron que “es una contradicción avanzar en un sentido y no en otro”.

“Se trata de una enfermedad muchas veces invalidante que requiere un diagnóstico precoz y un tratamiento crónico: las acciones de visibilización y concientización son necesarias, pero no suficientes”, concluyeron.

Prensa Bloque de Diputados UCR – Entre Ríos