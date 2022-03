Día mundial de prevención contra el cáncer de útero en los CAPS de la ciudad

Durante este viernes, en el marco del “Día mundial de prevención contra el cáncer de útero”, se lleva adelante una jornada abierta y simultánea de toma de muestras de PAP en los diferentes CAPS de la ciudad.

La jornada comenzó en la mañana y se desarrollará durante todo el día en los Centros de Atención Primaria para la Salud y en el Hospital de San José. Podés consultar los horarios en esta publicación.

Requisitos para tomar la muestra de PAP

• NO TENER RELACIONES SEXUALES 48HS ANTES

• NO USAR TAMPONES NI OVULOS VAGINALES 48HS ANTES.

• NO ESTAR MENSTRUANDO

• FOTOCOPIA DNI

Horarios y profesionales

-Caps Nicolás Tavella – El Colorado (3447-641917)

de 9 a 12hs – Lic. ROXANA BOURLOT

-Caps Osvaldo Guiffre – Perucho Verne (3447-505817)

de 13 a 15hs – Lic. CAROLINA ROMERO

-CIC – El Brillante. (3447-438374)

de 14 a 17hs – Lic. NATALIA GIMÉNEZ

-Caps Dr. Ambrosetti – El Brillante (3447-494018)

de 16 a 19 hs – Lic. CAROLINA ROMERO

-Hospital San José – San José (3447-437111)

de 14 a 16hs – Lic. SILVIA FAVRE

El cáncer de cuello de útero puede evitarse si se tratan a tiempo las lesiones precancerosas, siendo el PAP y/o el Test de VPH el único método de detección disponible