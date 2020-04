Detenidos  por resistencia en diferentes hechos:

Intento burlar un control policial:

Pasadas las 20:00 hs, persona de Comisaria Tercera que se encontraba realizando un operativo de control en relación al aislamiento social preventivo y obligatorio, en zona de calle Lacava y Tte. Primero Ibáñez; visualizan a un motociclista que intenta realizar una maniobra evasiva, siendo interceptado a los pocos metros.

Inmediatamente se procede a identificarlo, tratándose de un ciudadano de 28 años de edad, quien no se encontraba dentro de las excepciones para poder circular. No obstante se le solicita la documentación habilitante del rodado y este manifiesta no tenerla.

Por consiguiente se procedió a notificarlo de la violación del aislamiento, así como también al secuestro de la moto Brava Altino 150 c.c., cuando en esos momentos el individuo comienza a agredir verbalmente a los uniformados.

Ante esto se le solicita que se calme, pero esta continúa con su actitud e intenta arremeter contra el personal, debiendo ser aprehendido.

Lo sucedido es informado a la Fiscalía en Turno a cargo de la Dra. Ana María Presas, disponiendo su detención y posterior traslado a Alcaldía de Comisaria Primera, donde permanecerá alojado a disposición de la causa por resistencia a la autoridad.

Pelea entre vecinos:

En la tarde de la víspera, a raíz de un llamado, uniformados de Comisaria Segunda se hacen presentes en una vivienda del Barrio Villa las Lomas Norte, lugar donde habría un incidente entre vecinos.

Al arribar al lugar observan una pelea generalizada, debiendo intervenir a los fines de pacificar la situación, debiendo aprehender a uno de los participantes tratándose de un menor de 17 años de edad.

Momentos en que aparece un vecino, de 43 años de edad, manifestando ser familiar del aprehendido, ante esto le solicitan que se retire del lugar, haciendo caso omiso y continuando con las insultos y es así que al intentar razonar con el sujeto, este se pone agresivo debiendo ser aprehendido.

Lo sucedido fue comunicado a la Fiscalía en Turno disponiendo el trasladado del menor a Comisaria de Minoridad, para ser restituido a sus progenitores. En tanto el mayo fue trasladado a Alcaldía de Comisaria Primera donde permanecerá alojado a disposición de la causa.

—

Jefatura Dptal. Uruguay – Sección Prensa