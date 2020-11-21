DETENIDOPOR HURTO EN GRADO DE TENTATIVA EN FLAGRANCIA
ANTE UN HECHO DELICTIVO PERPETRADO EN UN LOCAL COMERCIAL UBICADO EN BARRIO PARQUE DE ESTA CIUDAD MÁS PRECISAMENTE SOBRE CALLE ANDRADE. PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO SE HACE PRESENTE DE FORMA RÁPIDA EN EL LUGAR, ENTREVISTÁNDOSE CON LA PROPIETARIA DE LA DESPENSA, EN ESOS MOMENTOS TOMAN CONOCIMIENTO QUE MOMENTOS ANTES UN GRUPO DE JÓVENES SE HICIERON PRESENTES EN EL LUGAR Y QUE UNO DE ELLOS SUSTRAJO UNA BOTELLA DE VINO. ANTE ESTA SITUACIÓN SE PROCEDE A LA LOCALIZACIÓN DE ESTA PERSONA QUIEN ES INTERCEPTADO EN CALLE 12 DE ABRIL Y SANGUINETTI, LUGAR DESDE DONDE SE PROCEDE A SU TRASLADO HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL. UNA VEZ COMUNICADA LA NOVEDAD A LA FISCAL DRA BATTO NOELIA, ESTE SUJETO DE 26 AÑOS, QUEDÒ ALOJADO POR EL SUPUESTO DELITO DE HURTO EN FLAGRANCIA EN GRADO DE TENTATIVA. CABE DESTACAR QUE DOS MENORES DE 15 AÑOS QUE SE ENCONTRABAN EN EL GRUPO FUERON LLEVADOS A LA COMISARÍA DE MINORIDAD Y POSTERIORMENTE ENTREGADOS A SUS PROGENITORES.
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