DETENIDO: TENÍA PEDIDO DE CAPTURA DE LA JUSTICIA DE MORÓN.-
A LAS 22:00 HORAS DE LA VÍSPERA, PERSONAL DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES DE JEFATURA DE COLÓN, SE HALLABA DE RECORRIDA HABITUAL EN FORMA PEATONAL POR CALLE 12 DE ABRIL. METROS ANTES DE LLEGAR A LA INTERSECCIÓN CON CALLE CASTELLI, PROCEDE A LA IDENTIFICACIÓN DE UN MASCULINO QUE CIRCULABA POR LA ZONA. ESTE SUJETO INTENTABA ABORDAR UN VEHÍCULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, COLOR ROJO. AL SER CONSULTADO POR SUS DATOS DE IDENTIDAD DA UN NOMBRE Y APELLIDO A LOS POLICÍAS E INTENTA HUIR. INMEDIATAMENTE ES DEMORADO Y AL CONSTATARSE SU VERDADERA IDENTIDAD, RESULTÓ SER UN CIUDADANO DE 48 AÑOS DE EDAD, DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE MORÓN (BS.AS.), CON PEDIDO DE DETENCIÓN VIGENTE DE LA JUSTICIA DE LA CIUDAD HOMÓNIMA, POR SUPUESTO DELITO DE ABUSO SEXUAL. SE INFORMÓ A LA UNIDAD FISCAL COLÓN, A CARGO DE LA DRA. MICAELA DI PRETORO, QUIEN DISPUSO SE NOTIFIQUE A ESTA PERSONA DE SUS DERECHOS, SE PROCEDA A SU DETENCIÓN Y POSTERIOR TRASLADO A LA ALCALDÍA DE JEFATURA QUEDANDO ALOJADO ALLÍ A DISPOSICIÓN DE LA MAGISTRATURA INTERVINIENTE. LUEGO DE LA COMUNICACIÓN PERTINENTE A LA UNIDAD FISCAL Nº 5 DE MORÓN DONDE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE LA CAUSA, SE LABRAN LAS ACTUACIONES DE RIGOR EN LO ATINENTE A LO ACTUADO POR PARTE DEL PERSONAL POLICIAL DE COLÓN.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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