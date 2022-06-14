DETENIDO POR TENTATIVA DE ROBO EN FLAGRANCIA EN SAN JOSÉ
EN LA MAÑANA DE HOY, PERSONAL POLICIAL PROCEDE A LA DETENCIÓN DE UN MASCULINO DE 31 AÑOS DE EDAD, ESTE SUJETO FUE INTERCEPTADO EN EL MAXI KIOSCO CELIA, SITA EN CALLE BELGRANO Y MITRE, A RAIZ DE HABER COMETIDO UN ILICITO CUANDO INTENTABA SUSTRAER DINERO, LUEGO DE ESTO INTENTA DARSE A LA FUGA, PERO ES INTERCEPTADO POR LOS VECINOS Y LA PREMURA POLICIAL. CONSECUENTEMENTE SE COMUNICA LA NOVEDAD AL FISCAL DE TURNO, QUIEN ORDENA LA DETENCIÓN DE ESTE CIUDADANO Y TRASLADO A LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLÓN.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415