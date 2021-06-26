DETENIDO POR TENTATIVA DE ROBO
EN LA TARDE DE ESTE VIERNES, A RAÍZ DE UN LLAMADO TELEFÓNICO PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA DE MINORIDAD Y FAMILIA, FUE ALERTADO QUE UN MASCULINO, ESTARÍA CORTANDO ALAMBRES DEL CERCO PERIMETRAL DEL DEPÓSITO DE AUTOMÓVILES Y MOTOS RETENIDAS DE LA DEPENDENCIA POLICIAL SITO EN CALLES CABO PRIMERO PEREYRA E/SAN MARTÍN Y BOLÍVAR.
PRESENTES EN EL LUGAR, SE PUDO CONSTATAR LO INFORMADO, LOCALIZANDO A ESTE CIUDADANO OCULTO EN LOS PASTIZALES, CONSTATANDO QUE EFECTIVAMENTE HABRÍA CORTADO PARTE DEL CERCO PERIMETRAL, POR TAL MOTIVO FUE TRASLADADO A JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON, DANDO CONOCIMIENTO A LA FISCALÍA EN TURNO A CARGO DEL DR. ALEJANDRO PERROUD, EL QUE DISPUSO EL INICIO DE UN LEGAJO PENAL POR EL SUPUESTO DELITO DE TENTATIVA DE ROBO FLAGRANCIA, SIENDO DEBIDAMENTE IDENTIFICADO EN LA SECCIÓN ANTECEDENTES PERSONALES, RESULTANDO SER UN MASCULINO JOVEN DE 31 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD.
POSTERIOR A ESTO Y AL CAUSAR UN DESORDEN CLARO EN SEDE POLICIAL, CON GRITOS, INSULTOS, ADEMÁS Y CON SIGNOS CLAROS DE HABER INGERIDO ALCOHOL, QUEDÓ DETENIDO ALOJADO EN ESTA SEDE, INICIÁNDOSE UN EXPEDIENTE CONTRAVENCIONAL POR INFRACCIÓN A LA LEY PROVINCIAL 3815 Y MODIFICATORIAS VIGENTES, EN SUS ARTÍCULOS 41 º EBRIEDAD Y 43º DESORDEN.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415