DETENIDO POR TENTATIVA DE FEMICIDIO
SE INICIÓ UNA CAUSA DE OFICIO CONTRA UN MASCULINO POR EL SUPUESTO DELITO DE TENTATIVA DE FEMICIDIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ELISA. EL HECHO OCURRIDO EN UN DOMICILIO UBICADO SOBRE CALLE LOS PINOS DE LA CIUDAD JARDÍN, LUGAR DONDE PERSONAL POLICIAL TOMO CONOCIMIENTO QUE UN MASCULINO LUEGO DE DISCUTIR CON SU PAREJA LA ROCIÓ CON COMBUSTIBLE Y CON EL MISMO LIQUIDO PRENDIÓ FUEGO UN RODADO RENAULT 11 PROPIEDAD DE LA VÍCTIMA. LUEGO DE SU COMETIDO ESTE SUJETO DE 30 AÑOS DE EDAD, SE RETIRA DEL LUGAR EN SU MOTOCICLETA Y SE HACE PRESENTE EN COMISARIA VILLA ELISA DONDE PERSONAL UNIFORMADO PROCEDIÓ A SU APREHENSIÓN. POSTERIORMENTE FUE TRASLADADO A LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON, DONDE QUEDÓ ALOJADO, SUPEDITADO A LA CAUSA QUE SE INSTRUYE, CON CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON A CARGO DEL DR ALEJANDRO PERROUD, POR EL SUPUESTO DELITO DE TENTATIVA DE FEMICIDIO.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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