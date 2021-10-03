DETENIDO POR ROBAR UNA ESCUELA CÉNTRICA
EN LA MAÑANA DE ESTE DOMINGO, PASADAS LAS 11: 00 HORAS, PERSONAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES ENCONTRÁNDOSE DE RECORRIDAS POR ZONA SUR DE LA CIUDAD DE COLON, LOGRAN VISUALIZAR UN INDIVIDUO A BORDO DE UNA BICICLETA QUE LLEVABA CONSIGO (02) COLUMNAS DE HIERROS, SEGUIDAMENTE ES INTERCEPTADO EL MISMO POR LOS EFECTIVOS POLICIALES, QUIENES AL CONSULTARLE NO PUDO DAR UNA EXPLICACIÓN CONVINCENTE. MINUTOS LUEGO SE PUDO ESTABLECER QUE HABÍAN SIDO SUSTRAÍDOS DE LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA NORMAL REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, SITO EN CALLE SAN MARTÍN Y RAMÍREZ DE NUESTRA CIUDAD.
SEGUIDO A ESTO SE INFORMA LA NOVEDAD A LA FISCAL DE TURNO, DRA. MARIA NOELIA BATTO, QUIEN ORDENA LA DETENCIÓN DE ESTE CIUDADANO, DE 28 AÑOS DE EDAD, FORMAL SECUESTRO DE LOS ELEMENTOS Y EL TRASLADO A LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON,QUIEN QUEDÓ IMPUTADO POR EL SUPUESTO DELITO DE ROBO EN FLAGRANCIA. PREVIO SER EXAMINADO POR MÉDICO DE POLICÍA EN TURNO. INTERVINO EN EL LUGAR PERSONAL DE LA DIVISIÓN CRIMINALÍSTICA, COMANDO RADIOELÉCTRICO, DIVISIÓN INVESTIGACIONES Y MÉDICO DE POLICÍA EN TURNO.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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