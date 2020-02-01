DETENIDO POR RESISTENCIA A LA AUTORIDAD
PERSONAL POLICIAL DE COMISARIA SAN JOSÉ ES ANOTICIADO POR PARTE DE UN INSPECTOR DE TRANSITO QUE SE ENCONTRABA DIRIGIENDO EL TRÁNSITO EN LA PLAZA PRINCIPAL (CENTENARIO Y 9 DE JULIO DE SAN JOSÉ) QUE UN VEHICULO RENAULT 12 CON DOS OCUPANTES CIRCULABA A GRAN VELOCIDAD HACIENDO CASO OMISO A TODAS LAS INDICACIONES Y ORDENES QUE EL FUNCIONARIO MUNICIPAL LE IMPARTÍA, CONTINUANDO SU TRAYECTORIA REALIZANDO MANIOBRAS PELIGROSAS CON CLARAS INTENCIONES DE EMBESTIRLO A ÉL Y A LOS FUNCIONARIOS POLICIALES DE MOTORIZADA QUE DE MANERA INMEDIATA LLEGARON AL LUGAR A PRESTAR COLABORACIÓN. FINALMENTE LUEGO DE REITERADAS VOCES DE ALTO LOGRAN DETENER EL RODADO EN CETTOUR Y MALVINAS ARGENTINAS. AL CONDUCTOR DE 23 AÑOS DE EDAD, SE LE INTENTO REALIZAR EL TEST ALCOHOLEMIA, PERO ANTE SU NEGATIVA, SIENDO ESTO PRESUNCIÓN DE ALCOHOLEMIA POSITIVA, SE PROCEDE A LA RETENCIÓN DEL RENAULT 12 DEL CUAL NO PRESENTO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE. OFUSCADO POR LA MEDIDA INCREPO AL PERSONAL POLICIAL Y TERMINO SIENDO TRASLADADO HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON EN DONDE QUEDÓ ALOJADO A DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON POR EL SUPUESTO DELITO DE RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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