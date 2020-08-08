DETENIDO POR RESISTENCIA A LA AUTORIDAD DAÑOS A BIENES DEL ESTADO Y LESIONES A FUNCIONARIOS POLICIALES
A RAÍZ DE UN LLAMADO TELEFÓNICO EL CUAL DABA AVISO SOBRE DISTURBIOS, PERSONAL POLICIAL DE ESTA JEFATURA SE HACE PRESENTE EN CALLE MITRE ENTRE BERIN Y GONZÁLEZ, LUGAR DESDE DONDE SE TRASLADÓ A UN MASCULINO DE 33 AÑOS DE EDAD, QUE COMENZÓ AGREDIRLOS ARROJANDO PIEDRAS QUE LOS LESIONARON E IMPACTARON EN MÓVILES POLICIALES. SE COMUNICÓ LA NOVEDAD A LA FISCAL DE TURNO DRA MICAELA DI PRETORO QUIEN ORDENO QUE ESTA PERSONA QUEDARA ALOJADA A SU DISIPACIÓN EN DEPENDENCIA POLICIAL POR EL SUPUESTO DELITO DE RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y DAÑOS A BIENES DE ESTADO. COMO ASÍ TAMBIÉN LA IDENTIFICACIÓN DE UN SUJETO QUE SE DIO A LA FUGA PORTANDO UN MACHETE. DE ESTE HECHO RESULTARON LESIONADOS DOS FUNCIONARIOS DE LA GUARDIA ESPECIAL. SE COMUNICA ADEMÁS LA NOVEDAD AL JUZGADO FEDERAL DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY POR EL INCUMPLIMIENTO DEL AISLAMIENTO SOCIAL Y OBLIGATORIO DISPUESTO POR EL PODER EJECUTIVO NACIONAL. (REUNIONES FAMILIARES)
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