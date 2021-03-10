DETENIDO POR INTENTAR AGREDIR A SU EX PAREJA CON UN CUCHILLO
ANTE UN ALERTA SOBRE LA ACTIVACIÓN DEL BOTÓN ANTIPÁNICO, DESDE LA SALA DEL MONITOREO SE ENVÍA A PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO, ENCARGADO DE REALIZAR LAS RECORRIDAS Y SEGUIMIENTO, QUIENES SE HACEN PRESENTE EN INMEDIACIONES DE CALLE LAVALLE Y TRATADO DEL PILAR, EN DONDE CONSTATAN LA PRESENCIA DE UN MASCULINO CON UNA CUCHILLA EN SU MANO AMENAZANDO DE MUERTE A LA VÍCTIMA, QUIEN ADEMÁS HABÍA PROVOCANDO A SU VEZ DESTROZOS EN EL FRENTE DEL DOMICILIO. ANTE LA FLAGRANCIA DESOBEDIENCIA DE LAS MEDIDAS DE RESTRICCIÓN QUE SE ENCUENTRAN VIGENTE ENTRE LAS PARTES, SE PROCEDE A LA REDUCCIÓN DEL MASCULINO CON EL POSTERIOR DILIGENCIAMIENTO DE LAS ACTUACIONES, EN DONDE SE CONSTATARON LOS DAÑOS OCASIONADOS, EFECTIVIZÁNDOSE A SU VEZ EL SECUESTRO DE UN CUCHILLO TIPO CARNICERO. DE MANERA SIMULTÁNEA SE COMUNICA LO ACONTECIDO AL FISCAL EN TURNO DR ALEJANDRO PERROUD Y SE TRASLADA A ESTE AGRESOR DE 20 AÑOS DE EDAD HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON DONDE QUEDO DETENIDO, A SU VEZ SE RECEPCIONA DENUNCIA CORRESPONDIENTE A LA VÍCTIMA.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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