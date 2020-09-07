DETENIDO POR HURTO AGRAVADO
EN RACIÓN A UN HECHO DELICTIVO PERPETRADO EN HORAS DE LA TARDE DE HOY, EN SAN JOSÉ, EN DONDE SUSTRAJERON UN VOLKSWAGEN GOL, QUE ESTABA EN LA VÍA PÚBLICA, FRENTE AL DOMICILIO DE LA VÍCTIMA, CON LAS LLAVES PUESTAS. CUANDO SALE CONSTATA QUE EL MISMO YA NO SE ENCONTRABA POR TAL MOTIVO PONE EN CONOCIMIENTO A LAS AUTORIDADES POLICIALES. PERSONAL POLICIAL INICIA UN OPERATIVO CERROJO Y PARALELAMENTE AL MOMENTO DE RECEPCIONAR LA DENUNCIA, SE LOCALIZA ESTE RODADO EN CALLE ARTIGAS ENTRE TABELLA Y SUPREMO ENTRERRIANO, BARRIO EL BRILLANTE, EL QUE MOMENTOS ANTES HABÍA IMPACTADO CON UNA CAMIONETA. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO RESULTÓ LESIONADA LA ACOMPAÑANTE DE LA CAMIONETA UNA FEMENINA DE 24 AÑOS Y UNA MENOR DE 7 AÑOS.
EN TANTO EL MASCULINO QUE SUSTRAJERA EL GOL, UN HOMBRE DE 32 AÑOS DE EDAD, DE NACIONALIDAD URUGUAYA, CON DOMICILIO EN SAN JOSÉ, FUE IDENTIFICADO Y QUEDÓ A ALOJADO EN LA JEFATURA DEPARTAMENTAL, POR EL SUPUESTO DELITO DE HURTO AGRAVADO, A DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD FISCAL DE COLON POR DIRECTIVA DEL DR ALEJANDRO PERROUD
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JEFATURA DPTAL. COLON
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