DETENIDO POR DESOBEDIENCIA JUDICIAL
SE PROCEDIÓ A LA DETENCIÓN DE UN MASCULINO DE 43 AÑOS DE EDAD QUE TENÍA UNA PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO POR EL TERMINO DE 120 DÍAS CON RESPECTO A UNA CIUDADANA. ANTE LA FLAGRANTE DESOBEDIENCIA PERSONAL DE COMISARIA SAN JOSÉ PROCEDIÓ DE INMEDIATO A SU DETENCIÓN Y FUE TRASLADADO DE FORMA INMEDIATA HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON, DONDE QUEDÓ ALOJADO A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415