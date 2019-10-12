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DETENIDO POR DESOBEDIENCIA JUDICIAL

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UN MASCULINO DE 64 AÑOS DE EDAD DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD FUE APREHENDIDO Y QUEDO EN CALIDAD DE DETENIDO, POR DESOBEDECER UNA PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO DICTAMINADA POR EL JUZGADO DE FAMILIA DE COLON, CON RESPECTO A UNA CIUDADANA DE 32 AÑOS. QUEDO ALOJADO EN LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES.

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SECCION SECRETARIA PRIVADA

JEFATURA DPTAL. COLON

12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)

TEL/FAX: (03447) 421415

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