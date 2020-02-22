DETENIDO POR DAÑO EN FLAGRANCIA
PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO DEPENDIENTE DE ESTA JEFATURA DEPARTAMENTAL, SE HACE PRESENTE EN LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE ESTA CIUDAD, A RAÍZ DE UNA PELEA PROTAGONIZADA POR UN EMPLEADO DE UNA EMPRESA QUE DESPACHA BOLETOS DE COLECTIVOS Y UN HOMBRE DE 47 AÑOS, DOMICILIADO EN LANÚS, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, QUIEN INTENTABA CAMBIAR UN PASAJE. SE COMUNICÓ LA NOVEDAD A LA FISCAL DE TURNO DRA MICAELA DI PRETORO QUIEN ORDENÓ QUE INTERVENGA PERSONAL DE CRIMINALÍSTICA, SAQUE PLACAS FOTOGRÁFICAS DE LA ESCENA PARA DEJAR CONSTANCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS EN LA VENTANILLA DEL BOX. EL HOMBRE DE 47 AÑOS FUE APREHENDIDO INMEDIATAMENTE, Y TRASLADADO PREVIAMENTE AL HOSPITAL LOCAL DONDE FUE ATENDIDO Y LUEGO QUEDÓ ALOJADO EN LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLÓN A DISPOSICIÓN DE LA MAGISTRATURA INTERVINIENTE POR EL SUPUESTO DELITO DE DAÑO EN FLAGRANCIA.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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