DETENIDO POR CHOCAR A DOS POLICÍAS CON SU MOTO, SE INICIÓ CAUSA POR RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y LESIONES
EN HORAS DE LA TARDE DE HOY PERSONAL QUE SE ENCONTRABA REALIZANDO RECORRIDAS DE PREVENCIÓN, INTERCEPTA EN CALLES PEYRET Y CHACABUCO DE ESTA CIUDAD, UN MASCULINO QUE SE CONDUCÍA EN UNA MOTO, INFRINGIENDO A SIMPLE VISTA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, POR LO QUE Y TRAS HACER DETENER SU MARCHA PARA REALIZARLE UNA IDENTIFICACIÓN, DE FORMA INTEMPESTIVA EL CONDUCTOR DEL RODADO ARRANCA, ACELERA E IMPACTA DE FORMA BRUSCA A DOS FUNCIONARIOS POLICIALES, DEJANDO EN UNO DE ESTOS TIRADOS EN EL SUELO CON EL RODADO ENCIMA. ANTE ESTA SITUACIÓN OTROS FUNCIONARIOS QUE LLEGARON AL LUGAR LOGRAN REDUCIR A ESTE MASCULINO DE 18 AÑOS, QUE OPONÍA RESISTENCIA FÍSICA CONSTANTE EN TODO MOMENTO, FUE ESPOSADO Y TRASLADADO HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL, DONDE QUEDÓ DETENIDO POR EL SUPUESTO DELITO DE RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y LESIONES, POR ORDEN DE LA FISCAL DE TURNO DRA. DI PRETORO MICAELA. SE RETUVO PREVENTIVAMENTE EL RODADO.
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