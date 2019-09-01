DETENIDO POR AMENAZAS CALIFICADAS EN FLAGRANCIA
UN JOVEN DE 20 AÑOS DOMICILIADO EN COLON FUE APREHENDIDO LUEGO DE QUE FUERA INTERCEPTADO POR PERSONAL POLICIAL AL MOMENTO QUE PERSEGUÍA Y AMENAZABA CON UN MACHETE A OTRO MASCULINO DE 21 AÑOS DE EDAD, QUIEN LUEGO DEL INCIDENTE REALIZO LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE. EL AGRESOR QUE FUE DETENIDO Y ALOJADO EN LA JEFATURA DEPARTAMENTAL, FUE DENUNCIADO TAMBIÉN POR UNA FEMENINA POR SUPUESTAS AMENAZAS CALIFICADAS CON UN ARMA DE FUEGO, POR ESTE HECHO SE REALIZÓ UN ALLANAMIENTO EN UN DOMICILIO DE CALLE EVITA DE LA CIUDAD DE COLON, LUGAR DONDE SE CONSTATÓ LA EXISTENCIA DE DOS JUGUETES CON FORMA DE REVOLVER, DE COLOR NEGRO, PUDIENDO TRATARSE DE LA SUPUESTA ARMA DESCRITA POR LA DAMNIFICADA, INFORMADO AL FISCAL ÉSTE ORDENÓ QUE SE TOMARA PLACAS FOTOGRÁFICAS DE LAS MISMAS Y SE DEJE CONSTANCIA DE SU PRESENCIA EN EL LUGAR.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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