DETENIDO POR ABUSO DE ARMA DE FUEGO AMENAZAS Y LESIONES.
MINUTOS CERCANOS A LAS 04.30 HORAS PERSONAL DE COMISARÍA UBAJAY DEBIÓ CONCURRIR A CALLE LAS HIEDRAS Y VICTORIA REGINA DONDE SE PRODUJO UN CONFUSO EPISODIO ENTRE UN MASCULINO DE 20 AÑOS, UNA MENOR DE 16 AÑOS AMBOS DE DICHA LOCALIDAD Y UN MASCULINO DE 23 AÑOS REMISERO DE LA CIUDAD DE COLON. ALEGANDO EL PRIMER JOVEN HABER SIDO AGREDIDO FÍSICAMENTE POR EL REMISERO CON UN ARMA DE FUEGO EFECTUANDO ADEMÁS UN DISPARO AL AIRE, DÁNDOSE A LA FUGA EN UN VEHÍCULO CHEVROLET CORSA COLOR NEGRO EN DIRECCIÓN A COLON, RÁPIDAMENTE PERSEGUIDO E INTERCEPTADO POR LOS FUNCIONARIOS POLICIALES DE CONISARIA UBAJAY EN EL KILÓMETRO 203 DE LA AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS, NO LLEVANDO CONSIGO EL ARMA UTILIZADA. POSTERIORMENTE SE LOGRÓ ESTABLECER CON TESTIMONIOS DE TESTIGOS QUE EL JOVEN DE UBAJAY HABRÍA AGREDIDO A SU NOVIA DE 16 AÑOS DE EDAD DONDE EN ESE HECHO RESULTA INVOLUCRADO EL TRABAJADOR DE REMIS; RADICANDO LA JOVEN UNA DENUNCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO.
POSTERIORMENTE SE MONTÓ UN RASTRILLAJE EN LA ZONA DE LA AUTOVÍA CON RESULTADO SATISFACTORIOS AL HALLARSE EN LA BANQUINA UN REVÓLVER CALIBRE 38 MARCA SMITH & WESSON.
CON LOS ELEMENTOS REUNIDOS LA FISCAL EN TURNO DRA. MARIA NOELIA BATTO DISPUSO LA DETENCIÓN DEL REMISERO Y TRASLADO A ESTA JEFATURA DPTAL COLON DONDE ESTÁ ALOJADO. EL SECUESTRO DEL ARMA DE FUEGO HALLADA A LA VERA DE LA RUTA LA CUAL SERÁ SOMETIDA A PERICIAS Y LA RECEPCIÓN DE TESTIMONIOS DE VECINOS QUE SIRVAN DE APORTE PARA EL ESCLARECIMIENTO DEL HECHO QUE SE INVESTIGA.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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